DTO Antalya Şubesi bu yıl 24'üncü kez kapılarını açan ve büyük ilgi gören Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı ‘EMITT 2020’ye katıldı.

Bu yıl 24'üncü kez kapılarını açan ve büyük ilgi gören Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı ‘EMITT 2020'de Deniz Ticaret Odası olarak kurulan stantta Antalya ile birlikte İskenderun, Fethiye, Bodrum ve Marmaris şubeleri de yer aldı. DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, Şube Müdürü Cüneyt Koşu’nun standa gelen ziyaretçiler ile birebir ilgilendiği fuara, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete, İMEAK DTO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri ile Sekretaryası da eşlik etti. İMEAK DTO’nun standını gezen Tamer Kıran, burada fuara katılan Oda şubelerinin Yönetim Kurulu Başkanları, Müdürleri ve görevlileriyle bir araya geldi. İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve beraberindeki heyet ayrıca Fethiye, Bodrum ve Demre stantlarını da ziyaret etti, bilgi alışverişinde bulundu.



"Güzel ve faydalı bir fuar olduğunu düşünüyorum"

Kıran burada yaptığı açıklamada, “Bu sene ilk defa Deniz Ticaret Odası olarak EMITT Fuarı’na katılıyoruz. EMITT Fuarı ülkemizde düzenlenen, turizm konusunda en büyük fuar. Hem katılımcılar, hem de ziyaretçiler açısından baktığımızda son derece yüksek bir katılım ve ilgi görüyoruz. Bu da memnun edici. Biz de Deniz Ticaret Odası olarak, deniz turizmi ile doğrudan bağlantılı, İskenderun, Antalya, Fethiye, Bodrum ve Marmaris şubelerimiz ve şube başkanlarımız ile buradayız. Güzel ve faydalı bir fuar olduğunu düşünüyorum” dedi.



"Deniz turizmimizi tanıttık"

DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin de yaptığı açıklamasında, “Deniz Ticaret Odası olarak ilk defa EMITT fuarına katılıyoruz. Buradaki amacımız Deniz turizmimizi en iyi şekilde tanıtmak. Burada bu fırsatı bizlere sağlayan merkezimize, değerli başkanımız Tamer Kıran’a çok teşekkür ediyoruz. Seneye çok daha iyi hazırlanarak, tüm şubelerimizin atkılımı ile hazırlanarak geleceğiz. Çok faydalı bir fuar oldu" ifadelerinde bulundu.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 30 Ocak’ta açılıp, 2 Şubat’ta sona eren fuarda dünyanın önemli turist çekim noktaları ve Türkiye'den 40'a yakın destinasyon tanıtıldı.

ANTALYA 02 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:31

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