Antalya'da her milletten insan yaşıyor

YILDA 15 milyona yakın turist ağırlayan Antalya'da yerleşik yabancı nüfusu, 26 bin 821 yeni göçle 102 bin 643'e ulaştı. Yerleşik yabancılar arasında Ruslar, 16 bin 724 kişiyle ilk sırada yer aldı. 100'ü aşkın ülkeden insanın yaşadığı Antalya'da yabancıların en çok tercih ettiği ilçeler Alanya, Muratpaşa ve Konyaaltı'nda, toplam 73 bin 271 kişi yaşıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Antalya Bölge Müdürlüğü'nün, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 2018 yılında 75 bin 822 olan yerleşik yabancı vatandaşın ikamet ettiği Antalya, geçen yıl başka ülkelerden 26 bin 821 kişi daha göç aldı. 1 milyon 531 bin 180 yabancı vatandaşın ikamet ettiği Türkiye genelinde, Antalya 102 bini aşan yerleşik yabancı sayısıyla ilk sıralarda yer alıyor.

Toplamda 100'ü aşkın ülkeden Antalya'ya yerleşen yabancılar, başta turizm sektörü olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren iş kollarında çalışıyor. Antalya'daki yerleşik yabancıların önemli bölümünü ise tarım sektöründekiler ve emekliler oluşturuyor.

İLK SIRADA RUSLAR VAR

Antalya'da yerleşik yabancılar arasında, turist sayısında olduğu gibi yine Ruslar ilk sırayı alıyor. Geçen yıllarda 10 bin civarındaki Rusya Federasyonu vatandaşı sayısı, 31 Aralık 2019 itibarıyla 16 bin 724'e yükseldi. Rusların en çok tercih ettiği ilçe 6 bin 525 kişiyle Alanya olurken, 3 bin 996 kişiyle Konyaaltı, 2 bin 802 kişiyle Muratpaşa ve 1004 kişiyle Kemer takip etti.

İRAN VE ALMANYA İLK 3'TE

Antalya'da yaşamayı tercih eden yabancılar sıralamasında geçen yıllarda ikinci olan Almanları, 2019'da İranlılar geçti. İkinci İran'dan 9 bin 778, üçüncü Almanya'dan 9 bin 224, dördüncü Kazakistan'dan 9 bin 77, beşinci Kırgızistan 7 bin 916 kişi Antalya'da ikamet ediyor. Yoğunluk olarak Antalya'da yaşamı tercih eden diğer ülke vatandaşlarına bakıldığında Irak 6 bin 840, Ukrayna 6 bin 710, Azerbaycan 5 bin 61, Türkmenistan 3 bin 279, Özbekistan 2 bin 336, Ürdün 2 bin 213 kişiyle sıralanıyor.

HER KITADAN İNSAN

Asya'dan Avrupa'ya, Amerika'dan Afrika'ya her milletten insanın yaşadığı Antalya'yı, bölgesel açıdan bakıldığında ise en çok Rusya ve çevresindeki ülkelerle Türki cumhuriyetlerinden gelenler tercih etti. Buralardaki ülkelerden 55 bin üzerinde insan Antalya'da ikameti tercih etti. Bölgesel olarak ikinci sırada Ortadoğu ülkeleri var. Bu bölgeden 22 binin üzerinde kişi Antalya'ya yerleşti. 18 bin civarında Avrupalı da Antalya'da yaşamayı tercih etti.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN İLÇE ALANYA

Yabancı nüfusun ikamet için tercih ettiği ilçeler sıralamasında 29 bin 835 kişiyle Alanya birinci sırada. İkinci sırada 24 bin 928 kişiyle Muratpaşa, üçüncü sırada ise 18 bin 509 kişiyle Konyaaltı geliyor. Antalya'nın diğer ilçelerindeki yabancı nüfus sayısı şöyle;

"Kepez 7 bin 876, Manavgat 7 bin 197, Kemer 5 bin 333, Serik 4 bin 268, Aksu 1297, Döşemealtı 1140, Kaş 1014, Kumluca 369, Finike 263, Gazipaşa 251, Demre 157, Korkuteli 125, Elmalı 40, Akseki 32, İbradı 8."

YOĞUN OLAN DİĞER ÜLKELER

Dünyanın dört bir yanındaki hemen her ülkeden az ya da çok sayıda vatandaşın yaşadığı Antalya'da, 500 kişinin üzerinde vatandaşı ikamet eden ülkeler ise şöyle:

"Gürcistan 1999, Birleşik Krallık (İngiltere) 1599, Hollanda 1294, Afganistan 1098, Suriye 919, Belarus 891, Endonezya 890, Norveç 869, İsveç 862, Moldova 781, Pakistan 669, Avusturya 648, Danimarka 647, ABD 591, Finlandiya 532, Belçika 508."

EN AZ VATANDAŞI OLAN ÜLKELER

Antalya'da Japonya'dan 40, Mali'den 39, Sudan'dan 36, Kamerun'dan 35, Kuzey Makedonya'dan 34, Senegal'den 33, Arnavutluk'tan 31, Kenya'dan 30, Uganda'dan 25, Malezya'dan 19, Çad'dan 17, Moritanya'dan 14, Kuveyt'ten 11, Cibuti'den 10, Gine'den 10, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden 9, Eritre'den 7, Katar, Angola ve Gambiya'dan 5'er kişi yaşıyor.



ANTALYA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:28

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 16:08

AKŞAM 18:34

YATSI 19:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.