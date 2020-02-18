Kuaförlerin çalışma saatlerinde yeni düzenleme Kuaförlerin çalışma saati kısıtlaması kaldırıldı

Geçtiğimiz Ekim ayında kadın kuaförlerinin pazar günleri kapalı olması yönünde verilen karar, odaların tekrar başvurusu üzerine kaldırıldı. Alınan yeni karara göre, Berberlerle ilgili alınan karar uygulamada kalırken, kuaförler ve manikürcülerin pazar günleri çalışmasına izin verildi.

Geçtiğimiz ekim Ayında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Birliği’nin (AESOB) başvusu üzerine kuaför ve Manikürcülerin Pazar Günleri kapalı olması yönünde verilen karar, odaların kararın değiştirilmesine yönelik yaptıkları yeni başvuruyla kaldırıldı. Antalya Valiliğine başvuları üzerine alınan kararın ardından, Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Esnaf ve Sanatkarlar ile ATSO, kadın kuaförlerinin kapalı olması durumunda merdiven altı diye tabir edilen ve yasal olmayan kuaförlerin ortaya çıktığı, ayrıca özel sektörde çalışan kadınların sadece pazar günleri izin yapabildikleri ve kısıtlama kararından mağdur oldukları gerekçesiyle Antalya Valiliği’ne tekrar müracaatta bulunarak kararın iptal edilmesini talep etti. Antalya Valiliği’nce değerlendirilen müracaat, Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından uygun bulunarak, odalara bağlı kadın kuaförlerinin çalışma saatlerinde yapılan kısıtlamalar kaldırıldı.



Merkez ilçelerinde kısıtlama kaldırıldı

Alınan yeni kararla, Aksu, Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı ve Döşemealtı merkez ilçelerinde faaliyet gösteren kadın kuaförleri için daha önce getirilen pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 07.00 ile 22.00 saatleri, pazar günleri ise 07.00 ile 10.00 saatleri arası kısıtlaması kaldırıldı.

Ticaret İl Müdürlüğü, Antalya Valiliği’nce alınan yeni kararla birlikte, kuaförler ve manikürcülerin artık Pazar günleri de çalışabileceklerini, aynı süreçte Berberlerin Pazar günleri kapalı olmasına ilişkin kararın ise aynen devam ettiği belirtti.

ATSO ile AESOB’un başvurusu üzerine Antalya Valiliği’nin 11 Ekim 2019 tarihli oluruyla, berber, kuaför ve manikürcülerin pazar günü çalışma saatlerinde kısıtlama getirilmişti.

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