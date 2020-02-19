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Günde 60 lirayla 3 çocuk okutuyor

DHA

ANTALYA'da, astım hastası olan ve engelli raporu bulunan Zehra Deligözoğlu (51), birlikte yaşadığı 3 oğlunu okutabilmek için 60 TL'ye pazarlarda mısır satıyor. Yaşam mücadelesiyle örnek olan Deligözoğlu en büyük isteğinin çocuklarının okullarını bitirdiğini görebilmek olduğunu söyleyerek, "Bütün hemcinslerime sesleniyorum. Korkmasınlar, ayaklarının üzerinde dursunlar. Kadınlar güçlü ve kuvvetli durduktan sonra hiçbir şey olmaz" dedi. 
Yaklaşık 30 yıl önce ailesiyle İran'dan gelip, Antalya'ya yerleşen Zehra Deligözoğlu, burada evlendi. Evliliğinden 3 çocuğu olan Deligözoğlu, 7 yıl önce boşandı. Çocuklarıyla birlikte Santral Mahallesi'nde kiralık bir eve yerleşen ailenin oturduğu bina, kentsel dönüşüm projesi nedeniyle bir süre sonra yıkıldı. Aile, Antalya Yardımlaşma Platformu üyelerinin yardımıyla yeni bir eve yerleşti. Astım ve hipertansiyon hastası olan, bu nedenle engelli raporu bulunan Deligözoğlu, yaşadığı tüm zorluklara rağmen 3 çocuğuna bakabilmek için pazarlarda günlük 60 TL yevmiye ile mısır satmaya başladı.
Pazarlarda çoğu zaman zabıtalardan kaçmak zorunda kalan Zehra Deligözoğlu'nun müşterileri ve pazar esnafıyla arası oldukça iyi. Yazları günlük 120 TL kazanabilmek için başka şehirlere çalışmaya giden Deligözoğlu, 3 çocuğuna hem annelik hem babalık yapıyor. Deligözoğlu'nun en büyük oğlu Cihan (21) üniversitede okuyor. Hüseyin (18) üniversite sınavına hazırlanıyor, en küçük oğlu Efe (13) ise ortaokulda okuyor. Kazandıklarıyla çocuklarına bakmaya çalışan Zehra Deligözoğlu'nun en büyük isteği ise 3 oğlunun da okullarını bitirdiğini görebilmek.
'ÇOCUKLARIMI OKUTABİLMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIM'
Eski eşiden 7 yıl önce boşandığını söyleyen Deligözoğlu, "Çocuklarımı okutabilmek için mücadele ediyorum ve okullarını bitirmelerini istiyorum. Pazarlarda yevmiye ile bardakta mısır satıyorum. Bazen arkadaşlarım çağırıyor, onların yanında simit satıyorum. En büyük hayalim 3 oğlumun da okullarını bitirip ülkeye yararlı işler yapmaları. Allah bana kuvvet verdiği sürece onları okutabilmek için çalışacağım" dedi.
'KADINLAR AYAKLARI ÜZERİNDE DURSUN'
En büyük başarısının çocukları olduğunu belirten Deligözoğlu, "Ben astım hastayım, engelli raporum var ama hiçbiri önemli değil, ayakta durmaya çalışıyorum. Bütün hemcinslerime sesleniyorum. Korkmasınlar, ayaklarının üzerinde dursunlar, çocuklarını okutsunlar. Kadınlar güçlü ve kuvvetli durduktan sonra hiçbir şey olmaz. 7 senedir eski eşimden ne bir yardım ne nafaka alıyorum. Çocuklarımı okutmaya çalışıyorum, en büyük oğlum üniversiteye başladı" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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