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Türkiye'de otellerde yatak sayısı 1.7 milyonu aştı

DHA

AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Türkiye'de bakanlık ve belediye belgeli otellerde 2019 yılı verilerine göre toplam yatak kapasitesinin 1 milyon 715 bin 200'e yükseldiğini açıkladı. Erkan Yağcı, geçen sene bu otellere giriş sayısının 81 milyon, geceleme sayısının 211 milyon 300 bine yükseldiğini kaydetti. Zirvede, 23.2 milyon tesise giriş ve 94.1 milyon geceleme ile Antalya var.
Turizmde dünya altıncılığına yükselen ve ilk beşin hedeflendiği Türkiye'de, bu sektör en önemli döviz girdisi sağlayan sektörlerin başında geliyor. Son yıllarda deniz-kum-güneş turizminin yanı sıra, kültürel, doğal, sağlık, kongre, spor gibi alternatif turizm alanlarında da önemli gelişmeler yaşanıyor. Türkiye turizminde, bu gelişmelere bağlı olarak otel yatırımları da artıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2023 vizyonunda 75 milyon turist, 65 milyar dolar gelir hedefi koyduğu turizmde, Türkiye otel ve yatak sayıları bakımından da dünyanın en önemli ülkeleri arasında yer alıyor.
12 BİN 844 TESİSTE 1.7 MİLYON YATAK
AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, Türkiye'nin yatak sayısı bakımından dünyada çok nadir ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti. Yağcı, 2019 yılı verilerine göre bakanlık işletme belgeli 992 bin 34, yatırım belgeli 180 bin 852, belediye belgeli 542 bin 314 olmak üzere toplam yatak kapasitesinin 1 milyon 715 bin 200 olduğunu açıkladı. Erkan Yağcı, bakanlıktan işletme belgeli 4 bin 38, yatırım belgeli 723, belediye konaklama belgeli 8 bin 83 olmak üzere toplam 12 bin 844 tesis bulunduğunu dile getirerek, "Bu, 40 yıllık emek ve başarının sonucudur" dedi.
800 BİN YORUMDA TEK ŞİKAYET ODALARA
İnternet ortamında ilgili tüm sitelerde yapılan misafir yorumlarındaki memnuniyet ve şikayet konuları hakkında bilgi veren Yağcı, toplam 800 bin yorumda Akdeniz ve Antalya'da kırmızı renkte görülen tek şikayet konusunun, odalara ilişkin olduğunu söyledi. Yağcı, yiyecekiçecek, servis, eğlence gibi diğer tüm alanlarda müşterilerin yeşil renkli memnuniyetini gösterdiğini söyledi.
OTELLER YAŞLANIYOR
Otellerin yaşlandığını ve yenileme gerektirdiğine dikkat çeken Yağcı, "Tek kırmızı, odalar konusu. Bunun üzerinde sektör olarak düşünmemiz lazım. Tesislerimiz yaşlanıyor, gerileme ve renovasyon sürecine giriyoruz. Önümüzdeki üç yıllık dönemde renovasyon süreçlerini tesislerimizin gerçekleştirmesi gerekiyor" dedi.
OTELLERDE 211 MİLYON GECELEME
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 2019 yılında tesise giriş sayısının, 2018'e göre yüzde 12.4 oranında artarak 81 milyona çıktığını belirten AKTOB Başkanı, geceleme sayısının da yüzde 11 artışla 211 milyon 300 bin olduğunu söyledi. Yağcı, 2018'de yüzde 50.9 olan tesis doluluk oranının 2019'da yüzde 53.5'e çıktığını kaydetti.
GECELEME VE TESİSE GİRİŞTE ANTALYA ZİRVEDE
Türkiye'de tesislerin en çok doluluk oranına ulaştığı illerin zirvesinde yine Antalya'nın olduğunu belirten Yağcı, sırasıyla İstanbul, Muğla ve İzmir'in takip ettiğini söyledi. Yağcı, "Tesis doluluk oranlarında yüzde 63.3 ile zirvede yer alan Antalya'da tesise geliş sayısı 23.2 milyon, geceleme sayısı 94.1 milyon olarak belirlendi" dedi.
İSTANBUL, MUĞLA VE İZMİR
İkinci sırada İstanbul'un geldiğini belirten Yağcı, "İstanbul'da tesise giriş 14.1 milyon, geceleme sayısı 32.2 milyon, doluluk oranı yüzde 60.5 oldu. Yüzde 56.3 doluluk oranı, 4.5 milyon tesise geliş ve 14.4 milyon geceleme ile Muğla üçüncü sırayı aldı. İzmir'de ise tesise geliş 3.4 milyon kişi, geceleme sayısı 7.2 milyon ve doluluk oranı yüzde 51.9 oldu" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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