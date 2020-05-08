Antalya'da giyim, oyuncak, çiçek satan pazarcı esnafı da tezgah açabilecek Gıda malzemesi haricindeki pazarcı esnafı tezgah numarasına göre çalışacak

Antalya'da giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye/nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışını yapan pazarcı esnafı 11 Mayıs tarihinden itibaren tezgah açabilecek.

Korona virüsle mücadele kapsamında Antalya'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından tedbirler alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Antalya'da bulunan açık ve kapalı semt pazar yerlerinde sadece gıda satışı yapılan bölümlerin açık kalması tedbiri kaldırıldı. Böylelikle gıda maddesi dışındaki giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye/nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışını yapan pazarcı esnafı da 11 Mayıs tarihinden itibaren tezgah açabilecek.

Ancak kişisel temasın en aza indirilmesi amacıyla bir hafta tezgah/belge numarası tek rakamla biten esnaflar, bir hafta tezgah/belge numarası çift rakamla biten esnafların tezgah açmaları kararlaştırıldı.

Ayrıca pazarın toplanacağı gün pazar yerine kontrollü girişçıkışların sağlanması, pazar yerinde sergi, tezgah veya tahtaların aralarının en az 3 metre olacak şekilde yerleştirilmesi, pazarcı esnafının ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması gibi kurallara titizlikle uyulması gerektiği belirtildi.

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