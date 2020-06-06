Tarihi Kaleiçi’ne giriş ve çıkışlar 7 kapıdan yapılacak Giriş ve çıkış sırasında görevli personeller tarafından ateş ölçümü yapılacak Kaleiçi’ne canlılık katacak revizyon

Antalya’nın en önemli yeme, içme, konaklama ve eğlence merkezlerinden biri olan Kaleiçi’nde pandemi sonrası normalleşme sürecinde Antalya Valiliği, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile belediyeler bölge özelinde bir çalışma yapmaya başladı. İç turizmde kentin gözbebeği olan Kaleiçi’ni daha hijyen ve steril bir ortama hazırlamak için tüm işletmelere Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ücretsiz hijyen eğitimi verildi.

Kaleiçi’ne araç giriş çıkışlarına kısıtlamalar getirildi. Kaleiçi’ne giriş ve çıkışlar 7 kapıdan yapılacak şekilde düzenlenirken, giriş ve çıkış sırasında görevli personeller tarafından ateş ölçümü yapılacak. Büyükşehir ve Muratpaşa Belediyeleri ortak çalışmayla her gün ortak sterilizasyon yapacak. Diğer yandan Kaleiçi’nin görsel olarak güzelliğini koruması için Ticaret ve Sanayi Odası tarafından işletmelere 2 bin çiçek armağan edildi.



"Araç trafiğini düşürüyoruz"

ATSO Başkanı Davut Çetin, Kaleiçi’nde her yıl çeşitli çalışmalar yapıldığını belirterek, "Bu yıl yapılan çalışma çok daha önemli. Kaleiçinde 300’ün üzerinde işletmemiz var, hepsinin daha hijyenik ortamda çalışması için bir çalışma yürütüyoruz. Saat 12’ye kadar giriş çıkışları bırakıyoruz işletmelerin tedarikleri için, 12’den sonra bütün kapıları kapatıyoruz ve araç trafiğini mümkün olduğu kadar düşürüyoruz. Muratpaşa ve Büyükşehir belediyesi ilaçlama ve sterilizasyonu yapıyorlar. Bu hem iç turizmde Kaleiçi’nin öne çıkması hem de Antalya’da yaşayan halkımızın daha steril bir ortamda yeme içme ve konaklama yapması için yaptığımız bir çalışmadır" şeklinde konuştu.

Kaleiçinde faaliyet gösteren işletmeciler de süreci gerekli tedbirleri alarak geçirdiklerini belirtti. Çalışanların gerekli eğitimleri aldığı ve ateş ölçme, dezenfekte gibi tüm önlemlerin alındığını belirten işletmeciler, misafirleri beklediklerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.