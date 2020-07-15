57. Altın Portakal Film Festivali'nde ödül olarak 1 milyon 370 bin TL dağıtılacak Altın Portakal Film Festivali’ne başvurular başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşecek 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne başvurular başladı. Festivalde ödül alan filmlere 1 milyon 370 bin TL dağıtılacak.

310 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj, Belgesel ve Kısa Film dallarındaki yarışmaların yanı sıra, Antalya Film Forum ve Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması düzenlenecek ve toplam 1 milyon 370 bin TL tutarında ödül dağıtılacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yaptığı yazılı açıklamada Covid19 önlemleri kapsamında festivalde bu yıl açık hava gösterimlerine ağırlık verileceğini ve festival konukları ile izleyicilerin güvenliğinin sağlanması için geniş önlemler alınacağını belirtti. Muhittin Böcek, geçen yıl ilk kez gerçekleştirilen ve 150 öğrenciye ev sahipliği yapan Altın Portakal Sinema Okulu’nun bu yıl online olarak düzenleneceğini ve katılımcı sayısının arttırılacağını da açıkladı.

Ulusal yarışmaya 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin son başvuru tarihi olan 16 Eylül 2019'dan sonra tamamlanmış ve 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden önce Türkiye'de halka açık ticari veya özel gösterimi yapılmamış ve yurt içinde bir festivale katılmamış Türkiye yapımı filmler katılabilecek. Festivalin web sitesinden yapılacak başvurular başlarken, son başvuru tarihi ise 14 Ağustos Cuma saat 18.00 olarak belirlendi.

Sinemanın yeni projelerine destek amacıyla düzenlenen Antalya Film Forum da bu yıl online olarak gerçekleştirilecek. 46 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Antalya Film Forum’a başvurular ile ilgili açıklama önümüzdeki günlerde yapılacak.

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