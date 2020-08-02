Sahilde koronavirüs unutuldu

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Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenlerle doldu.

Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde, sıcak hava ile bayram tatilini fırsat bilenler soluğu, Konyaaltı Sahili'nde aldı. Kimsenin maske takmadığı sahilde, sosyal mesafeye uyulmadı.

Hava sıcaklığının 34, nem oranının yüzde 75'leri bulduğu kenti ise nem bulutları kapladı. Nem bulutları nedeniyle Beydağları ve falezler, sahilden görülmedi. DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2020-08-02 14:35:53



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