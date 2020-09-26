Paşanın Melekleri sezonu derbiyle açıyor

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde 20202021 sezonu ilk maçında Konyaaltı Belediye Spor Kulübü ile karşılaşacak.

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, yeni sezonun ilk maçını Süper Lig’in yeni takımı Konyaaltı Belediye Spor Kulübü ile oynayacak. 28 Eylül Pazartesi saat 15.00’de Antalya Spor Salonunda oynanacak mücadeleyi Aydın Bölgesinden Orhan Karabulut ve Soner Yücel Çelik hakem ikilisi yönetecek.

Lige galibiyetle başlamak istediklerini söyleyen takım kaptanı Diğdem Hoşgör, “Yeni sezona günde çift antrenmanla ve sıkı hazırlık maçlarıyla hazırlandık. Rakibimiz ligin yeni takımı. Onlarla ilk defa karşılaşacağız. Antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında gösterdiğimiz performansları Konyaaltı maçında da gösterip maçı kazanacağız” diye konuştu. Hazırlık döneminden itibaren yoğun bir çalışma temposu geçirdiklerini belirten antrenör Sertan Sarpaş ise “İlk maçımızda iyi bir oyun sergilemek, kendi adımıza güzel şeyleri sahaya yansıtıp maçı kazanacağımızdan eminim. Lige merhaba dediğimiz bu maçı kazanmak istiyoruz” dedi.

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