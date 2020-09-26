Bu da korona indirimi Yeni açılan iş yerinde kampanya indirimini duyan vatandaşlar, mesafe kuralını hiçe sayıp izdiham oluşturdu İzdiham, polisin gelmesiyle son buldu

İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’da yeni açılan iş yerinin indirim kampanyasını duyan vatandaşlar, izdiham oluşturarak mesafe kuralını hiçe saydı.

Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi’nde indirimli ürün almak isteyen vatandaşlar, Covid19 salgınında hayati önem taşıyan mesafe kuralını çiğnedi. Yeni açılan iş yerinin önünde kuyruğuna giren vatandaşlar, mesafe kuralını hiçe saymakla da kalmadı. İş yerinin kapısının açılmasıyla birlikte izdiham oluşturan vatandaşlar, indirimli ürünleri alabilmek için adeta birbiriyle yarıştı, birbirleriyle de temas içerisinde olduğu gözlendi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, çevredeki diğer mahalle sakinlerinin tepkisini çekti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekibi, vatandaşları mesafe konusunda uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.