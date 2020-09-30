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Ceketiyle başını kapatıp, ellerini kollarını sallaya sallaya çaldılar Elektrikli bisikleti çalan 2 şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı

İHA

Ceketiyle başını kapatıp, ellerini kollarını sallaya sallaya çaldılar Elektrikli bisikleti çalan 2 şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya’da bir apartmanın bahçesindeki elektrikli bisikleti çalan 2 şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşları küçük şüphelilerden biri kamerayı fark edince ceketiyle başını kapatırken, diğeri de elleriyle yüzünü kapatarak bahçe kapısında bekledi.
Olay, Gebizli Mahallesi’nde dün saat 12.35 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanda park halindeki elektrikli bisikleti gören 2 şüpheliden 1’i kapıda bekledi, diğeri ise bisikletin yanına gitti. İçeriye giren şüpheli güvenlik kamerasını fark edimce kırmızı ceketiyle başını kapatırken, diğeri de elleriyle başını kapatarak demir kapıda beklemeye başladı. İçeriye giren şüpheli, elektrikli bisikletin direksiyonunu tutarak ilk olarak etrafını kolaçan etti. Daha sonra bisikleti bulunduğu yerden çıkaran şüpheliler koşarak bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık anı binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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