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5’inci Kaleiçi Old Town Festivali’ni, ‘Kalbimizdesin Kaleiçi’ sloganıyla online olarak gerçekleştirdi. Freud’un torunundan Kaleiçi Old Town Festivali’ne övgü “Bu festival dünya kültürüne önemli bir katkı”

İHA

5’inci Kaleiçi Old Town Festivali’ni, ‘Kalbimizdesin Kaleiçi’ sloganıyla online olarak gerçekleştirdi. Freud’un torunundan Kaleiçi Old Town Festivali’ne övgü “Bu festival dünya kültürüne önemli bir katkı”

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin 5’incisini online gerçekleştirdiği Kaleiçi Old Town Festivali’ne canlı bağlanan psikanalizin kurucusu Sigmund Freud’un büyük torunu ve dünyaca ünlü ressam Lucian Freud'un kızı heykeltıraş ve enstalasyon sanatçısı Jane McAdam Freud, “Bu festivali gerçekleştirmiş olmak çok muazzam bir fikir ve dünya kültürüne de önemli bir katkı. Eğer Sigmud Freud yaşıyor olsaydı bununla gurur duyardı” dedi.
Muratpaşa Belediyesi, 5’inci Kaleiçi Old Town Festivali’ni, ‘Kalbimizdesin Kaleiçi’ sloganıyla online olarak gerçekleştirdi. Geçmiş yıllarda renkli görüntülere sahne olan korteji, Antalya’nın tarihi kent merkezinin meydanlarını, sokaklarını renklendiren dans ve tiyatro gösterileri, söyleşileri ve konserleriyle dolu dolu 4 gün devam eden festival, covid19 pandemisi nedeniyle Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

Üç Kapıların replikası
Dar sokakları, geniş avlulara açılan konakları, begonvillere saklanmış pencereleriyle ziyaretçilerinin merak ve keşif duygularını tetikleyen, farklı rotalarda insanlık tarihinin izlerinin takip edildiği Kaleiçi’nin bitmeyen hikayesini dünyaya buluşturan festival, konuklara verilen kokteyle başladı. Festivale pandemi nedeniyle aralarında Antalya’da görev yapan konsolosların, Kaleiçi muhtar ve esnaflarının, turizm sektörü temsilcilerinin yer aldığı sınırlı sayıda davetli katıldı. Festival için, kültür merkezinin bahçesine Kaleiçi’nin anıtsal yapılarında Üç Kapılar’ın replikası yerleştirildi. Konuklar, HES kodu sorgulamasının ardından Üç Kapılar’dan geçerek festival alanına giriş yaptı. Geceye Belediye Başkanı Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal’la katıldı.

Değerlerimizi paylaşmaya devam ediyoruz
Belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan gecenin açılış konuşmasını yapan Başkan Uysal, Kaleiçi Old Town Festivali’nin 5’inci yılına çok daha güçlü bir içerikle hazırlanırken covid19 pandemisinin baş gösterdiğini söyledi. Ama bu olağanüstü durumda dahi Kaleiçi Old Town Festivali’nin taşıdığı değerleri dünyayla paylaşmaya devam etmesi gerektiğinden hareketle bir gün dahi olsa festivali, yeni koşullara uygun olarak yapma kararı aldıklarını aktaran Başkan Uysal, şöyle konuştu:
“Kaleiçi Old Town Festivali’nin kuvvetli değerleri var. Sıradan bir festival değil. Bir paylaşım, insanlık değerler festivali. Kuvvetli bir içeriği ve özü var. Gelecek yıllarda çok daha fazla kenti, daha nitelikli etkinliklerde ağırlayabileceğimizi düşünüyoruz. Festivalimiz, dünyada barış ve kardeşliği güçlendirmek üzere gerçekleşecek. İnsanlık sürdüğü serece bu tip güzel, paylaşılan etkinlik devam etsin temennisiyle 5’inci festivalimiz kutlu olsun.”

8 şehre canlı bağlantı
Başkan Uysal’ın konuşmasının ardından Çekya’dan Pribor ve Prag 6, Hırvatistan’dan Lepoglava, İtalya’dan Gradara, KKTC’den Girne, Rusya’dan Rostov on Don, Slovakya’dan Levoca, Ukrayna’dan Liviv Zoom üzerinden canlı bağlantıyla festivale katıldı.

Şehirlerin mesajları
Dante’nin İlahi Komedya’sında ölümsüzleşen Paola ve Francesca aşkının geçtiği kalenin bulunduğu İtalya Gradara’dan festivale bağlanan Belediye Başkanı Filippo Gasperi, “Sizlerle olamadığım için çok üzgünüm. Ama bu yolla da bir araya gelebildiğimiz için mutluyum da. Tarihi mirasımızı, bilgi birikimimizi ve tanışıklığımızı kullanarak köprüler yaratıp sorunlarımıza çözüm olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Çekya Prag 6’dan Belediye Başkan Yardımcısı Jakub Starek, “Geçen yıl peri masalı gibiydi. Anıları bende devam edecek” derken Ukrayna Liviv’den Lviv Miras Bürosu temsilcisi Denys Bulavin, festivalde yer almanın büyük bir zevk olduğunu söyledi.
Rusya, Rostov on Don’dan Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Maria Krylosova, “Online bile olsa bir araya gelmek ve kültürel mirası koruma yolunda işbirliğimizi devam ettirmek önemli” diyerek festivali selamlarken Hırvatistan Lepoglava’dan Belediye Başkan Yardımcısı Hrvoje Kovac, “Geleceğin temeli kültür ve insandan geçiyor. O nedenle hepimiz bir olmalıyız” dedi. Slovakya Levoca’dan Baş Denetçi Lucia Babejova barış ve dostluk mesajlarını gönderirken KKTC’den Girme Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise davet için teşekkür etti ve “En kısa zamanda kültürel alışverişlerimiz el ele, kol kola devam edecektir” dedi.

Freud gurur duyardı
Kaleiçi Old Town Festivali’nde gecenin sürprizi ise aynı zamanda psikanalizin kurucusu Sigmund Freud’un doğduğu kent olan Çekya Pribor’un Belediye Başkanı Jan Malik’den geldi. Evinden canlı bağlantıyla festivale katılan Malik, misafir ettiği Sigmund Freud’un büyük torunu ve dünyaca ünlü ressam Lucian Freud'un kızı heykeltıraş ve enstalasyon sanatçısı Jane McAdam Freud’u yayına aldı. Jane McAdam Freud, Başkan Uysal’ın sorusu üzerine şunları söyledi:
“Bu festivali gerçekleştirmiş olmak çok muazzam bir fikir ve dünya kültürüne de önemli bir katkı. Eğer Sigmud Freud yaşıyor olsaydı bununla gurur duyardı. Kendisi kültür için önemli bir kişi. Zihnin kültüründe çok önemli bir şahsiyet. Zor zamanlar geçiyoruz. Ama bu zor zamanlar, oturup düşünmek için önemli bir fırsat. Bu gibi etkinlikleri ileri taşıyabilmek, kendimizi daha anlamak ve diğerlerini de daha iyi anlamak için içinden geçtiğimiz bu durumu bir fırsat bilelim.”

Trio Patara konseriyle sona erdi
Festival, canlı bağlantıların ardından Gürcistan’dan Slovakya, Tunus, Rusya ve Ukrayna’ya şehirlerin video mesajlarının yayınlaması ve Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi Hasar Özgen’in internet üzerinden yaptığı konuşmayla devam etti. 5’inci Kaleiçi Old Town Festivali, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası flüt sanatçısı, Sankyo Flüt Artisti Doç. Lelya Bayramoğulları ve Antalya Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı Soprano Nurdan Küçükekmekçi, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası solo arp sanatçısı Aslıhan Güngör’den oluşan Trio Patara konseriyle sona erdi.

Muhittin Böcek'e ithaf edildi
Gecenin sonunda gruba teşekkür için tekrar sahneye çıkan Başkan Uysal, festivali, yakalandığı covid19 sonrası tedavisi yoğun bakımda devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e ithaf etti. Başkan Uysal, “Kaleiçi Old Town Festivalimizin 5’incisini, gecemizi şuan hastanede yatmakta olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e ithaf ediyoruz. Biran önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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