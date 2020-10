POYD Başkanı Atmaca: 2021'e umutla bakıyoruz

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "Birçok ülkede hayat tamamen durmuşken, turizm durmuşken, biz Antalya'da hala turizm yapmaya çalışıyoruz. 2021'e umutla bakıyoruz. Umarım aşı bir an önce bulunur ve bu illetten bir an önce kurtuluruz. Aşının bulunmasıyla eski günlere döneceğimizi umuyorum" dedi.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde POYD Başkanı Ülkay Atmaca'nın ev sahipliğinde 5 yıldızlı bir otelde yaza veda partisi düzenlendi. Açık havada sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen partiye Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ve turizmciler katıldı.

'EKİMİN DE İYİ OLMASI EN BÜYÜK DİLEĞİMİZ'

POYD Başkanı Ülkay Atmaca, pandemi döneminde bütün zorluklara rağmen turizm yapmaya çalıştıklarını ve yapmaya da devam ettiklerini söyledi. Aylar önce kapalı olan bütün tesislerin çoğunun açıldığını kaydeden Ülkay Atmaca, "Sezonun sonu gelmeye başlasa da kışa odaklandık. Ekim ayının ortalarına gelmemize rağmen hala bu şehre uçak gelmesi nedeniyle keyfimiz yerinde. Şimdi tamamen kışa konsantre olduk. İyi bir kış geçirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Eylül ayında bu şehre 1 milyon turist gelmesini sağladık. Ekim ile ilgili hedeflerimiz devam ediyor. İlk 16 günlük uçak verileri gayet iyi. İyi bir eylülün ardından ekimin de iyi olması en büyük dileğimiz" dedi.

'PANDEMİDE BİR DÖNEM UÇAK SAYMAYA BAŞLADIK'

Antalya'da büyük bir turizm potansiyeli varken pandemiyle tesislerin hemen hemen tamamının kapandığını hatırlatan Ülkay Atmaca, "Haziran ayındaki normalleşme süreciyle birlikte tesisler yavaş yavaş açılmaya başladı. Ukrayna ve Kazakistan ile başlayıp İngiltere ve Hollanda ile devam eden zincir, ağustos ayı başında Rusya'nın turist göndermesiyle Antalya'da birçok tesis açıldı. Tesislerimizin yüzde 50'si yaz boyunca çalıştı. Pandemide bu şehre uzunca bir süre sadece kargo uçakları indi. Normalleşme süreciyle birlikte uçak saymaya başladık. Bu şehre hala uçak iniyor olması, turist geliyor olması büyük bir başarı. Pandemi döneminde dünyanın sayılı ülkelerinden bir tanesi olmak, bütün destinasyonlar kapanırken, Türkiye'ye hala çok farklı ülkelerden turist gelmesi bir başarıdır. Amacımız bu sayıları artırmak" diye konuştu.

'2021'E UMUTLA BAKIYORUZ'

Pandemi nedeniyle 2020 yılını en az kayıpla kapatmaya çalıştıklarını da aktaran POYD Başkanı Ülkay Atmaca, "Birçok ülkede hayat tamamen durmuşken, turizm durmuşken, biz Antalya'da hala turizm yapmaya çalışıyoruz. 2021'e umutla bakıyoruz. Umarım aşı bir an önce bulunur ve bu illetten bir an önce kurtuluruz. Aşının bulunmasıyla birlikte eski günlere döneceğimiz umuyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

