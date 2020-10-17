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Türkiye’nin dört bir yanından topladı, Japonlar da yapmaya başladı Türkiye’nin tüm bölgelerini köy köy gezip iğne oyalı yazma, kilim ve halıları toplayan Japon gelinin dev koleksiyonunu görenler hayrete düşüyor Koleksiyonunu Japonya’da da sergileyen Japon yazar İkumi Nonaka, tanıtım sonrası Japonya’da birçok kişinin iğne oyası yapmaya başladığını söyledi Japon Yazar İkumi Nonaka: "Tanıtım sonrası Japonya’da da birçok kişi iğne oyası yapmaya başladı. "Türk gençler, ‘Bunlar Japonya’daki eski eserler mi’ diye soruyor. Ben de onlara ‘Sizin kültürünüz’ diyorum. Şaşırıyorlar”

İHA

Türkiye’nin dört bir yanından topladı, Japonlar da yapmaya başladı Türkiye’nin tüm bölgelerini köy köy gezip iğne oyalı yazma, kilim ve halıları toplayan Japon gelinin dev koleksiyonunu görenler hayrete düşüyor Koleksiyonunu Japonya’da da sergileyen Japon yazar İkumi Nonaka, tanıtım sonrası Japonya’da birçok kişinin iğne oyası yapmaya başladığını söyledi Japon Yazar İkumi Nonaka: "Tanıtım sonrası Japonya’da da birçok kişi iğne oyası yapmaya başladı. "Türk gençler, ‘Bunlar Japonya’daki eski eserler mi’ diye soruyor. Ben de onlara ‘Sizin kültürünüz’ diyorum. Şaşırıyorlar”

Antalya’da yaşayan 56 yaşındaki Japon yazar İkumi Nonaka, Türkiye’nin dört bir yanını gezerek Türk kadınlarından aldığı iğne oyaları, halı, kilim ve antika eşyalardan dev bir koleksiyon oluşturdu. Topladığı koleksiyonu her yıl 2 kez Japonya’da sergileyen Nonaka, Japon kadınların iğne oyası yapmaya başladığını söyledi.
Japon yazar İkumi Nonaka 1992 yılında geldiği Türkiye’ye hayran kaldı. Ardından ülkesine dönen ve Türkçe dil kursu alan Nonaka, 1995 yılında tekrar Türkiye’ye gelerek Antalya’da tanıştığı Türk vatandaşıyla evlendi. Antalya'ya yerleşen 1 çocuk annesi Nonaka, halı dokuma üzerine bir iş yeri açtı. Zamanla Türk kadınlarıyla iç içe olmaya başlayan Nonoka, el emeği, göz nuruyla yapılan yazmalar, halı ve kilimler dikkatini çekti. Türk kültürünün önemli el sanatlarından birisi olan iğne oyasına da merak salan Nonaka, nakış, dantel üzerine de araştırmalar yaptı. Zamanla iğne oyasına olan merakı tutkuya dönüşen Japon yazar, Türkiye’nin tüm bölgelerindeki köylere ziyaretler gerçekleştirerek, buradaki Türk kadınlarından iğne oyalı yazmaları toplamaya başladı. Şu ana kadar 2 binin üzerinde iğne oyalı yazma toplayıp dev bir koleksiyon oluşturan Nonaka, bölgelere göre şekillenen halı, kilim, başörtüsü motiflerini de koleksiyonuna kattı. Oluşturduğu koleksiyonunu Japonya’da yılda iki kez sergileyen Nonaka, Japon ve Türk kadınlarının takdirini kazandı.

“Japonya’da birçok kişi iğne oyası yapmaya başladı”
Satış haricinde 3 bine yakın iğne oyası olduğunu belirten Nonaka, Osmanlı nakışlı olanların kendisinde ayrı bir yer olduğunu dile getirdi. Koleksiyonunun tanıtımı için seminer ve konferanslar düzenlediğini de belirten Nonaka, “Türk kadınlarının duygularını anlatan el sanatlarını çok merak eden oluyor. Japon kadınlar da el işi çok severler. Ne kadar inceyse, o kadar çok seviyorlar. Özellikle iğne oya konusunda çok ince olduğu için, merak ediyorlar. Tanıtım sonrası Japonya’da da birçok kişi iğne oyası yapmaya başladı. Merak edip Türkiye’ye geldiklerinde de satın alıyorlar” dedi.

“Türk gençleri Japon kültürü sanıyor”
Japonların yanı sıra koleksiyonuna Türk gençlerin de ilgi gösterdiğini aktaran Nonaka, "Son günlerde gençler gelmeye başladı. Bana, ‘Bunlar Japonya’daki eski eserler mi?’ diye soruyor. Ben de onlara 'sizin kültürünüz' diyorum. Şaşırıyorlar. Olabilir. Bizim Japonya’daki gençler de kültürünü bilmiyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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