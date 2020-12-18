Ekim yapılamayan alanlar tarıma geri kazandırılıyor

Ekim yapılmayan alanların tekrar tarıma kazandırılması için seferberlik başlatan Antalya Büyükşehir Belediyesi çiftçiye tohum desteği veriyor. İlk etapta yoğun talep gelen Gündoğmuş, Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde üreticiye 10 ton ata tohumu buğday ve gübre desteği sağlandı. Hayvancılık ve arıcılığın yaygınlaştırılmasına yönelik desteklemeler de önümüzdeki aylarda devam edecek.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma hedefiyle Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan çalışmalar sürüyor. Ekim yapılmayan alanların tarıma geri kazandırılması amacıyla Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından çiftçilerle ortaklaşa yürütülen faaliyetler yerli tohumların yaygınlaşması için buğday desteği ile başladı.



11 ton tohum ve gübre desteği

Gündoğmuş, Korkuteli ve Elmalılı üreticilerden gelen yoğun talepleri değerlendiren Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bu 3 ilçede yaklaşık 10 ton tohum ve gübre desteğinde bulundu. Gündoğmuş, Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde ata tohumlarının ekimi gerçekleştirildi. Her yıl ekilmeyen bu alanların daha da genişletilerek tarıma kazandırılması hedefleniyor.



Taşkesiği'nde tohumlar ekildi

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü son olarak Korkuteli Taşkesiği Mahallesi’nde çiftçilere yerli tohum desteği verdi. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileriyle tohumların ekimini gerçekleştiren Taşkesiği Mahalle Muhtarı Mehmet Öz, üreticiye verdiği destekler için Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Muhtar Öz, önümüzdeki aylarda yapılacak yeşil yem bitkisi tohum desteği çalışması için de heyecanlı olduklarını söyledi.



Yem bitkisi ve arı otu desteği

Yöre halkının maddi imkansızlıklar veya göç sonucu terk ettiği alanların değerlendirilerek alternatif geçim kaynaklarının arttırılması amacıyla başlatılan çalışmalar hayvancılığın ve arıcılığın yaygın olarak yapıldığı ilçelerde de sürecek. Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki aylarda yem bitkisi ve arı otu destekleriyle üreticinin yanında olmayı sürdürecek. Yem bitkisi ile ilgili 1530 çiftçiye ait yaklaşık 28 bin dekar arazi için talep gelirken, arıcılık yapan 250 üreticiyle beraber 15 bin dekar arazide flora çalışması yapılarak bal üretiminin arttırılması sağlanacak. Gerekli hazırlık ve etüt çalışmalarını yapan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekim yapılacak alanların tespitlerini de tamamladı.

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