Kaş'ın yaylalarında karla mücadele

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kaş ilçesinde yaylalardaki mahallelerde kar nedeniyle kapanan yollar, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.
Kaş'a bağlı Sütleğen Yaylası ve Gömbe Yaylası'na yılın ilk karı yağdı. Yoğun yağışla birlikte yolları kapanan Sütleğen, Beldibi, Yuvacık ve Arma mahallelerinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla Gömbe-Kalkan yolunun bir bölümünde trafikte aksamalar yaşandı. Bölgede Karayolları ve belediye ekipleri kar temizleme çalışması yaptı. Mahallelerde biriken karlar ise Kaş Belediyesi ekiplerinin yoğun çalışması ile temizlendi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR
2021-01-29 11:27:20
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.