Kaymakam Cimşit ve Başkan İşlek'ten evi yanan aliye yardım sözü

Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, ilçe müftüsü Selim Yazıcı, geçtiğimiz gün Bayat Mahallesinde evi yanan Ramazan Tekne’yi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

Yangında evi ve eşyaları tamamen yanan Ramazan Tekne’yle görüşen Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, ilçe müftüsü Selim Yazıcı, kurumlar olarak har türlü yardıma hazır olduklarını dile getirdiler.

Kaymakam Ömer Çimşit, ilk vakıf toplantısında yangında evi ve eşyaları tamamen yanan Ramazan Tekne’ye gereken yardımı yapacaklarını söyledi. Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek ve İlçe Müftüsü Selim Yazıcı’da yardım sözü verdi.

Evi yanan Ramazan Tekne, “ Hiçbir şey kurtaramadık. Yangın esnasında bütün vatandaşlar seferber oldu. Devletimiz bu esnada bizim yanımızda oldu, yaralarımızı sarmak için yardımcı olmaya çalışıyorlar. Allah devletimize zeval vermesin. Bize yardım eden hayırseverler ve Kaymakamlığımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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