Elmalı’ya 25 bin metrekarelik güreş kompleksi müjdesi

Milletvekilleriyle birlikte Ankara’ya giden Ak Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, ziyaret ettiği Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Elmalı’ya dev güreş kompleksi sözü ile döndü. İçinde güreşin yanı sıra diğer sporlar dallarının da yapılacağı tesiste, futbol sahası, otel, ve Güreş Eğitim Merkezi bulunacak. Elmalı Güreş Arena’nın müjdesini Ak Parti İ Başkanı İbrahim Ethem Taş verdi.



Taş, Bakan Kasapoğlu ile görüştü

Önceki gün Ak Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, Tuğba Vural Çokal ile birlikte Ankara’ya giden İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nu da ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu ile Elmalı’ya yapılması planlanan Elmalı Güreş Arena yatırımını konuşan Taş, dev tesisin yatırım planlamasına alındığını ve çok yakında ihalesi ve temelinin gerçekleştirileceği müjdesiyle Antalya’ya döndü.



İçinde her şey var

Toplam proje alanı 25 bin 240 metrekare olan Elmalı Güreş Arena, Türkiye’nin en eski güreş organizasyonuna ev sahipliği yapan ve güreşin başkenti olarak bilinen Elmalı’ya yakışır nitelikte olacak. İçinde güreş müsabakalarının yapılacağı arena şeklinde spor sahası ile birlikte, futbol sahası, otel, spor alanları, fuar alanı, çok amaçlı salonları ve açık kapalı otopark alanları bulunacak.



“Antalya’mıza önemli bir müjde daha vermenin mutluluğunu yaşıyorum”

Elmalı Güreş Arena’nın yatırım planına alındığını Ankara’daki görüşmeler sırasında sosyal medya hesabından açıklayan Ak Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, “Türkiye’mizin her yanında yatırımlar büyük bir hızla devam ediyor. Son 19 yılda her zaman yatırımlarda ön planda olan Antalya’mıza da önemli bir müjde daha vermenin mutluluğunu yaşıyorum. Elmalı’ya kazandırılacak bu tesis sporun yanı sıra ilçemizin ve kentimizin ekonomisine de değer katacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.