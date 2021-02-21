Atay Uslu: "Deve, konar-göçer yaşamın vazgeçilmezidir"

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu Kumluca’da Deve besleyicilerini ziyaret etti. Uslu Yörük kültürünün ayrılmaz bir unsuru olan devenin, konargöçer yaşamın vazgeçilmezi olduğuna dikkat çekti.
TBMM AkdenizPA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu Kumluca’da Deve besleyicisi olan Ahmet Karakuş’u ziyaret ederek, deve besleme ve KonarGöçerlik kültürü konusunda sohbet ettiler. atay Uslu Yörük kültürünün ayrılmaz bir unsuru olan devenin, konargöçer yaşamın vazgeçilmezi olduğuna dikkat çekerek, “Yayla göçlerinin vazgeçilmezi olan develer, Yörük kültürü açısından da büyük önem
taşımaktadır. Yörük Kültürü, üzerine methiyeler düzülen Aborjinlikten veya İskoç kültüründen çok daha derindir, çok daha zengindir. KonarGöçerlik çadırıyla, keçisiyle, tavuğu, köpeği ve özellikle deve ile
muazzam bir yaşam biçimidir. Yörüğün yükünü bir deve götürür, Sefasını bin deve götüremez. Yerleşik hayatı benimsemeyen KonarGöçerlerin güzel bir sözü vardır: ‘Ev yapma eğlenirsin,Bağ dikme bağlanırsın,Sür keçiyi çek deveyi,Çektik sıra beylenirsin’ Bu gün biz de deve kültürünü yaşatmaya çalışan arkadaşlarımızı ziyaretettik. Medeniyet kodlarımızın Kültürel derinliğini ve zenginliğini bir kez daha hissettik” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.