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Eşini öldürüp gömdüğü ortaya çıkan kocaya 15 yıl hapis cezası

DHA

Eşini öldürüp gömdüğü ortaya çıkan kocaya 15 yıl hapis cezası


Mehmet AKIN/ELMALI (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Finike ilçesinde 8 yıl önce kaybolan eşi Hatice Bertan'ı (38), öldürüp, 2 kişinin yardımıyla gömdüğü iddiasıyla tutuklanan Bekir Bertan (39), 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kendisine yardım ettiği belirlenen eski eşi Münevver Tayarer ve iş ortağı Sadettin Demiray ise 4'er yıl hapisle cezalandırıldı.Olay, 21 Kasım 2012'de, Finike'de meydana geldi. İlçede bar işleten Bekir Bertan ile eşi Hatice Bertan arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada Bekir Bertan, eşinin başına sert cisimle vurdu. Kan içinde kalan Hatice Bertan, hastaneye gitmek istedi, ancak eşinin karşı çıkması üzerine odasına geçip, uyudu. Sabah kalktığında eşinin yaşamını yitirdiğini fark eden Bekir Bertan, eski eşi Münevver Tayarer ve arkadaşı Sadettin Demiray'ı kendisine yardım etmeleri için eve çağırdı. Münevver Tayarer ve Sadettin Demiray'ın yardım talebini reddetmesi üzerine Bertan, çocuklarına zarar vereceği tehdidiyle ikiliyi ikna etti. Hatice Bertan'ın cesedini çarşafa saran şüpheliler, Kumluca ilçesi Turizm Caddesi üzerindeki sazlık alana götürüp, gömdü.DOSYA 8 YIL SONRA AÇILDIHatice Bertan'ın ortadan kaybolmasına ilişkin dosyayı yeniden değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bekir Bertan'ı 5 ay süresince teknik takibe aldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bekir Bertan ile Münevver Tayarer ve Sadettin Demiray'ı konuşmalarından, Hatice Bertan'ın öldürüldüğünü belirledi. Polis, geçen yıl 10 Mart günü Bekir Bertan'ı Finike'de, Münevver Tayarer ve Sadettin Demiray'ı ise Denizli'de gözaltına aldı.HER YIL EŞİNİ GÖMDÜĞÜ YERDE DUA ETMİŞBekir Bertan ile Antalya'ya getirilen Münevver Tayarer ve Sadettin Demiray, polisteki ifadelerinde suçlarını itiraf etti. Üçlünün zaman zaman bir araya geldiği, cinayetin ortaya çıkması halinde inkar etmeleri yönünde söz birliğine vardıkları ortaya çıktı. Bekir Bertan, ifadesinin ardından eşini gömdükleri yeri göstermek için Finike'ye götürüldü. Turizm Caddesi yanındaki alana cesedi gömdüklerini belirten Bertan, her yıl buraya gelip, eşi için dua ettiğini söyledi. Polis, Bekir Bertan'ın gösterdiği alanda iş makineleriyle kazı çalışması başlattı.3 TUTUKLAMAFinike Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli, sevk edildikleri Finike Adliyesi'nde, Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Bekir Bertan'ın cesedi gömdüğünü söylediği, Kumluca ilçesine bağlı Kum Mahallesi Turizm Caddesi'ndeki sazlık alanda kazı çalışması yapıldı, ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı.İDDİANAME HAZIRLANDIFinike Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin iddianameyi Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladı. Bekir Bertan'ın resmi nikâhlı eşi olan Hatice Bertan'ı darbettiği, darp sonucunda Hatice Bertan'ın yaralandığı, kadının eşinden kendisini hastaneye götürmesini istemesine rağmen Bekir Bertan'ın bunu kabul etmediği, bunun sonucu olarak da Hatice Bertan'ın vefat ettiği, bunun üzerine Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli Bekir Bertan'ın üzerine atılı 'kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi' suçundan, diğer şüpheliler Münevver Tayarer ve Sadettin Demiray'ın ise şüpheli Bekir Bertan'a yardım ederek maktulenin cesedini herhangi bir merciye başvurmadan gömmek suretiyle 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarını işledikleri iddiasıyla iddianame hazırlandığı belirtildi.'YATIP, UYUDUM, SABAH UYANDIĞIMDA ÖLMÜŞTÜ'İddianamede vicdani rahatsızlık nedeniyle 8 yıl sonra oğlu Bekir Bertan'ın yaptıklarını Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek anlatan babası V.B.'nin kolluk görevlilerine verdiği ifadeye yer verildi. Oğlunun 2001 yılında Münevver Tayarer ile evlendiğini, 2009 yılında boşandığını, 2012 yılında ise pavyonda tanıştığı Hatice Bertan ile evlendiğini belirten V.B.'nin, "2012 yılının son aylarına doğru oğlum iş ortağı ile yanıma gelerek, 'Baba ben bir b.. yedim. Hatice'yi öldürdüm. Ceset Finike'de bulunan evimde kaldı. Hatice ile kavga ettik. Ona vurdum. Hastaneye götürmemi istedi. Ancak götürmedim, yatıp, uyudum. Sabah uyandığımda ölmüştü. Cesedi Antalya'da gömmek istiyorum' dedi. Kabul etmedim ve jandarmaya teslim olmasını istedim" sözleri yer aldı.'SABAH UYANDIĞIMDA HATİCE BUZ GİBİYDİ'Bekir Bertan ve diğer 2 tutuklu sanığın yargılandığı davanın karar duruşması Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada ifade veren Bertan savunmasında, "Ben ölüme sebebiyet verecek en ufak bir şey yapmadım. Olayın üzerinden uzun zaman geçmiştir. Keşke maktuleye ait ceset bulunabilseydi. Ben ona dediğim gibi öldürecek nitelikte bir şey yapmadım. Kumluca'dan eve gelirken daha önce de ifade ettiğim gibi araçtan atladı ancak eve geldiğimizde herhangi bir şeyi yok gibiydi. Eve geldiğimizde kendisi dışarıya çıkıp uyuşturucu madde almak istediğinde onunla tartıştık. Ben ona engel olmaya çalıştım. O krize girmişti. Kendisini sağa sola vuruyordu. Benim üzerime de şişe fırlatıyordu. Saat 00.00'da ben yattım. Aslında kanepede televizyon seyrederken uyuyakalmışım. Hatice de benim yanıma gelip yattı. Ben yanıma yattığını fark ettim ancak uyku sersemi olduğum için uyumaya devam ettim. Sabah uyandığımda Hatice buz gibiydi. Ben bu aşamada tahliyemi istiyorum. Herhangi bir suç işlemediğimi düşündüğüm için de beraatımı isterim" dedi.Sanık avukatı da mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, beraat ile birlikte müvekkilin tahliyesine karar verilmesini talep etti.15 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİMahkeme heyeti Bekar Bertan'ın 'kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi' suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış olsa da sanığın eyleminin 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama' suçu olarak vasıflandırılması gerektiğinden hareketle; suçun işleniş biçimi, sanığın kasta dayalı kusurunun ağırlığı dikkate alınarak, Bekir Bertan'ın indirimsiz 15 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Tutuklu sanıklar Münevver Tayarer ve Sadettin Demiray hakkında ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4'er yıl hapis cezası verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Elmalı Mehmet AKIN
2021-02-22 16:28:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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