Antalya’nın nüfus artış hızında pandemi etkisi Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt: "Antalya'nın nüfus artış hızı geçen yılki yüzde 34.6'dan, yüzde 14.5'a düştü" "Antalya göç almaya devam ediyor ancak nüfus artış hızında pandeminin etkisi net bir şekilde görülüyor"

Antalya’nın nüfus ve göç verilerini yorumlayan Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, “Pandemi dünyayı her alanda etkiledi. Antalya’nın nüfus artış hızında da dünyayı saran pandemi etkisi net bir şekilde görülüyor” dedi.

Antalya’nın nüfus ve göç verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Kent Konseyi Toplum Çalışma Grubu da TÜİK’in açıkladığı Antalya’nın nüfus ve göç verilerini bir rapor halinde değerlendirdi. Çalışmada Antalya’nın nüfus artış hızında geçen yıllara göre dikkat çeken bir düşüş yaşandığı gözlemlendi.

Türkiye’de nüfus artış hızı 2019 yılında binde 13,9 iken, 2020 yılında binde 5,5 olarak gerçekleşti. Antalya’da ise 2015 yılında binde 29,22 olan yıllık nüfus artış hızı 2019 yılında binde 34,6’ya yükseldi. Ancak nüfus artış hızı, dünyayı etkisi altına alan Covid19 pandemisinin yaşandığı 2020 yılında binde 14,5’e düştü.



"Yabancı nüfus azaldı"

Pandemi, Antalya’da yaşayan yabancı nüfusunda da azalmaya neden oldu. Yabancı nüfus sayısı toplamda yüzde 8,1 azalarak 94 bin 294 oldu. Verilere göre 2020 yılında Antalya’da yabancı uyruklu nüfusun en fazla olduğu ülkeler Rusya, Kazakistan ve Almanya şeklinde sıralandı. En fazla yabancının yaşadığı ilçeler ise Alanya, Muratpaşa ve Konyaaltı oldu.



"Pandeminin etkisi

Antalya’nın nüfus ve göç verilerini yorumlayan Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, “Korona virüs, 2020 yılında bütün dünyayı hemen hemen her alanda etkiledi. Bu etki 2021 yılında da devam ediyor. Evet, Antalya göç almaya devam ediyor ancak Antalya’nın nüfus artış hızında pandeminin etkisi net bir şekilde görülüyor” diye konuştu.

2000 genel nüfus sayımında bir milyon 719 bin 751 olan Antalya nüfusunun 2020’de 2,5 milyonu aştığı ve 2020 yılında gelen göçün yaş grubuna bakıldığında lise ve lisans mezunu olan 1540 yaş aralığının fazla olduğu dikkat çekti. Kent Konseyi Başkanı Kurt’a göre bunun nedeni Antalya’nın turizm bölgesi olmasından dolayı iş imkanı ve üniversite okumak için gelenler olarak yorumladı.



"Komşu iller etkisi"

1980’lerden itibaren aldığı göçün iller bazında sıralanışına bakıldığında Antalya’nın 5’inci sırada olduğunu ve Antalya’nın en büyük göçü İstanbul’dan, daha sonra sırasıyla Ankara, Konya, Şanlıurfa, Isparta, Burdur ve İzmir’den aldığını hatırlatan Kurt, “Ancak nüfusu büyük olan İstanbul ve Ankara bu sıralamanın dışında bırakıldığında Antalya’nın sınır komşusu Konya, Burdur ve Isparta’dan önemli sayıda göç aldığı görülüyor” dedi.



"Yapılması gerekenler"

Semanur Kurt, kamu kurum ve kuruluşlarından oluşan Toplum Çalışma Grubu’nun önerileri doğrultusunda nüfus artışı ve göç ile ilgili neler yapılması gerektiğini şöyle sıraladı:

“Çocuk, genç, yaşlı için ayrı ayrı göçmen politikası oluşturulmalı. İstatistiksel veri için idari kararlar alınmalı. Tüm illerde göç idarelerine tam yetki verilmeli, gelen göçmenlerin kayıt altına alınmaları ve her türlü bilgileri için tek bir baş olmalı. İl yönetiminin ve yerel yönetimlerin göçün getirdiği her türlü sorun ve sıkıntılara karşı öngörüsünün ve stratejik planları hazırlanmalı.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.