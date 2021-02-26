Belediye çalışanları güne güvenle başlıyor

Kepez Belediyesi, Covid19 ile mücadele kapsamında çalışanlarına bulaşıcı hastalıklardan korunmaya yönelik eğitimler veriyor. Bilgilendirme eğitimleriyle , iş başı eğitimleri ve saha denetimleri ile karşılaşılabilecek iş kazaları minimize ediliyor.

Kepez Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi, 12 Mart’tan bu yana Covid19 ile mücadele kapsamında belediye çalışanlarına bilgilendirme eğitimleri veriyor. Bilgilendirme eğitimleri, iş başı eğitimleri ve saha denetimleri ile belediye çalışanlarının karşılaşabileceği iş kazaları minimum düzeye indiriliyor. Pandemiye karşı Sağlık Bakanlığı’nca alınan güncel bilgiler takip edilerek, belediyenin tüm birimlerinde uygulamaya konuluyor.



Eğitimler pandemi kuralları çerçevesinde yapılıyor

Sosyal mesafe ve hijyen kuralları dikkate alınarak verilen ‘Bilgilendirme Eğitimleri’ ile belediye çalışanları bulaşıcı hastalıklar konusunda bilgilendiriliyor. Belediye’nin şantiye ekiplerine de, saha da yine sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak toolbox(işbaşı) eğitimleri veriliyor. Kepez Belediyesi, bilgilendirme ve işbaşı eğitimlerinin yanı sıra saha denetimleriyle de çalışanlarının iş güvenliğini ve sağlığını yerinde koruma altına alıyor.

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