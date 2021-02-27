Kırmızı ışık ihlali yapan kamyon otomobilin üzerinden geçerek devrildi: 3 yaralı

Antalya Manavgat'ta, Çolaklı Süral kavşağında, kırmızı ışık ihlali yapan kamyonun otomobilin üzerinden geçerek devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar, kamyonun kırmızı ışıkta durmadığını, otomobile çarptıktan sonra motor kısmının üzerinden geçerek devrildiğini söylediler.

Kaza, ManavgatAntalya D400 Karayolunda Manavgat istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Osman Ekiztaş’ın kullandığı 07 EZK 98 plakalı kamyonun Çolaklı Süral kavşağında, Çolaklı merkez istikametinden oteller bölgesi istikametine gitmekte olan Ayhan Özalp’in kullandığı 07 AEA 393 plakalı otomobile çarpması sonucunda meydana geldi. Otomobile ön sol çamurluktan çarpan kamyonun, otomobilin motor bölümünün üzerinden geçerek aydınlatma direğini de devirip yan yattığı bildirildi.

Kazada, kamyon sürücüsü Osman Ekiztaş, otomobil sürücüsü Ayhan Özalp ve otomobilde yolcu olarak bulunan kardeşi Ömer Özalp yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gören bir araç sürücüsü, kendisinin de Manavgat istikametinden Antalya istikametine gittiğini belirterek, “Kırmızı ışıkta beklediğim sırada otomobil, sağ taraftan gelip yolun karşısına geçerken arkamdan hızla gelen kamyon kırmızı ışıkta durmadı ve otomobile çarptı. Çarptıktan sonra da otomobilin üzerinden geçip devrildi” diye konuştu.

Otomobil sürücüsü ve kardeşi, yanlarında bir traktör olduğunu, traktörün ardından kendilerinin yola devam ettiğini, başka bir şey hatırlamadıklarını dile getirdiler.

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