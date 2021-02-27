Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 27. haftasında FT Antalyaspor, sahasında Medipol Başakşehir’i ağırladı. Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada ceza sahası dışarında topla buluşan Aleksic’in sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
64. dakikada şık bir vücut çalımıyla topu önüne alan Gulbrandsen’in, kaleyi karşıdan gören noktadan çektiği sert vuruşu kaleyi bulmadı.
Stat: Antalya
Hakemler: Fırat Aydunus xx, Süleyman Özay xx, Candaş Elbil xx
FT Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin Balcı xx, Veysel Sarı xx, Kudryashov xx, Eren Albayrak xx, Nuri Şahin xx, Gökdeniz Bayrakdar xx, Doğukan Sinik xx (Omar İmeri dk. 81 ?), Fredy xx, Amilton x (Podolski dk. 81 ?), Orgill x (Sidney Sam dk. 70 x)
Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Gülüm, Bahadır, Mert Yılmaz, Ali Eren İyican, Serdar Gürler, Drole
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Ponck xx, Leo Duarte x (Ömer Ali Şahiner dk. 57 x), Epureanu xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Mehmet Topal xx, Mahmut Tekdemir xx (Youssuf Ndayishimiye dk. 81 ?), Aleksic xx (Junior Fernandes dk. 81 ?), Berkay xx, Crivelli x (Demba Ba dk. 70 x), Gulbrandsen xx (Giuliano dk. 70 x)
Yedekler: Mert Günok, Ravil Tagir, Uğur Uçar, Cemali Sertel, Azubuike
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Sarı kart: Podolski (Antalyaspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.