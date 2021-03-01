Alanya'da polisten kurallara uymayan sürücülere yönelik denetim

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

Antalya’nın Alanya ilçesinde egzozu açık olarak gürültü yapan, yüksek sesle müzik dinleyen, kask takmayan ve kurallara uymayan sürücülere yönelik denetim yapıldı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede gürültü kirliliği yapan araçlara ve kask takmayan yönelik denetim yaptı. Polisler tarafından egzozu açık olarak gürültü yapan, yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden ve kask yapmayan motosiklet sürücüleri tespit edildi. İlçenin farklı noktalarında başlayan denetimlerde kurallara uymayan araç sürücüleri hakkında cezai işlem uygulanırken, eksik evrakı bulunan araçlar da bağlandı.

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