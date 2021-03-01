Şizofreni hastası, tartıştığı annesini boğazını keserek öldürdü (2)



EŞİ VE ÇOCUĞUNDAN AYRI YAŞIYORMUŞ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tartıştığı annesi Sultan A.'yı boğazını keserek öldüren Bahadır A.´nın yurt dışında yaşayan eşi ve bir çocuğu olduğu öğrenildi. Komşuları Bahadır A.´nın eşinden ayrı yaşadığı ve çocuğunu da göremediği için rahatsızlandığını belirtti. Bahadır A.´nın annesini çok sevdiğini söyleyerek, yaşanan olaya bir anlam veremediklerini anlatan komşuları, Bahadır A.´nın halen şizofreni tedavisine devam ettiğini de söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKANÖmer KARÇA

2021-03-01 21:27:54



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