Başkan Böcek başarılı sporcuları ağırladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, dart sporu ve espor branşlarında başarı elde eden sporcular ile Akdeniz Üniversitesi ESpor Topluluğu’nu ağırladı. Böcek, başarılı sporculara çeşitli hediyeler verdi.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, makamında sporcuları konuk etti. Başkan Böcek’in ilk konukları dart sporcuları oldu. Dartta 18.Akdeniz Oyunları Genel Klasman Üçüncüsü Nesibe Yıldız, Dünya Dart Federasyonu (WDF) Virtual Cup Dünya Kupası Grup Beşincisi İsa Furkan Coş, WDF Turkish Open Birincisi Emirhan Kan Gündüz, Dart Antrenörü Erdoğan Kaş ile birlikte Başkan Muhittin Böcek’i ziyaret etti. Antalya’yı dart sporunda en iyi şekilde temsil eden gençleri başarılarından dolayı kutlayan Başkan Muhittin Böcek, çeşitli hediyeler verdi.



“AÜ espor topluluğuna plaket”

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Espor Topluluğu Başkanı Berk Dengiz, Başkan Yardımcısı Cem Sönmez, Akademik Danışman Evren Sezgin de Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti. Berk Deniz, Büyükşehir Belediyesi’nin Akdeniz Üniversitesi Espor Topluluğu işbirliğinde Kasım ayında düzenlediği Espor FİFA Turnuvası’nın Antalya’da bir ilk olduğunu vurguladı. Seçim sözleri arasında yer alan Esporun gelişmesine büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Böcek, turnuvaların süreceğini kaydetti. Başkan Muhittin Böcek, Espor FİFA Turnuvası’na katkılarından dolayı Akdeniz Üniversitesi Espor Topluluğu’na plaket takdim etti.



“Espor’da dereceye girenlere hediye”

Başkan Böcek’in son konukları Antalya Büyükşehir Belediyesi 2020 Antalya Espor FİFA Turnuvası’nda dereceye giren gençler oldu. Turnuvada birinci olan Hüseyin İlkaya, ikinci olan Fırat Uğur, üçüncü olan Cem Akkuş’u başarılarından dolayı kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, çeşitli hediyeler takdim etti. Ziyaretlerde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan ve Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanı Türker Ahmet Özay da hazır bulundu.

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