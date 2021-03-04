Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Göztepe’yi konuk etti. Karşılaşma 11’lik eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada ceza alanı çizgisi üzerinde topla buluşan Berkan, kaleyi yokladı ancak top kaleci İrfan Can’ın müdahalesiyle kornere gitti.
54. dakikada sağdan Berkan’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içerisinde topa yükselen Tzavellas’ın kafa vuruşu filelere gitti. 11
65. dakikada Alanyaspor'un Kadzior ile soldan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe sızan Moubandje topa yükseldi ancak Göztepeli Murat’a çarpan top kornere gitti.
77. dakikada Kadzior topu ceza alanı içine ortaladı. İçeride oluşan karambolde topu çevirmek isteyen Moubandje’den önce kaleci İrfan Can araya girerek müdahale etti.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Turgay Kaan Numanoğlu xx, Erdem Bayık xx, Yusuf Bozdoğan xx
Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xxx, Fatih Aksoy xx, Francois Moubandje xxx, Giorgos Tzavellas xxx, Manolis Siopis xxx, Davidson xx (Efecan Karaca dk. 75 x), Damian Kadzior xx, Berkan Kutlu x, Ceyhun Gülselam xx, Adam Bareiro xxx (Mustafa Pektemek dk. 82 x)
Yedekler: Serkan Kırıntılı, Alpay Çelebi, Hasan Hüseyin Acar, Umut Güneş, Efkan Bekiroğlu, Tayfur Bingöl
Teknik Sorumlu: Semih Tokatlı
Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Alpaslan Öztürk xx, Murat Paluli xx, Atınç Nukan xx, Dzenan Burekovic xx, Fousseni Diabate xx (Marko Mihojevic dk. 90+1 ?), Cherif Ndiaye xx, Obinna Nwobodo xx (Cristian Titi dk. 90+6 ?), Halil Akbunar xx (Lamine Gassama dk. 90+6 ?), Soner Aydoğdu xx, Brown Ideye xx (Adis Jahovic dk. 46 x)
Yedekler: Balazs Megyeri, Kerim Alıcı, Peter Zulj, Anderson Esiti, Kubilay Sönmez, Stefano Napoleoni
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Goller: Fatih (dk. 44 k.k.) (Göztepe), Giorgos Tzavellas (dk. 54) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Brown Ideye, Adis Jahovic (Göztepe), Ceyhun Gülselam (Alanyaspor)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.