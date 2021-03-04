Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Göztepe’yi konuk etti. Karşılaşma 11’lik eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada ceza alanı çizgisi üzerinde topla buluşan Berkan, kaleyi yokladı ancak top kaleci İrfan Can’ın müdahalesiyle kornere gitti.

54. dakikada sağdan Berkan’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içerisinde topa yükselen Tzavellas’ın kafa vuruşu filelere gitti. 11

65. dakikada Alanyaspor'un Kadzior ile soldan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe sızan Moubandje topa yükseldi ancak Göztepeli Murat’a çarpan top kornere gitti.

77. dakikada Kadzior topu ceza alanı içine ortaladı. İçeride oluşan karambolde topu çevirmek isteyen Moubandje’den önce kaleci İrfan Can araya girerek müdahale etti.



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Turgay Kaan Numanoğlu xx, Erdem Bayık xx, Yusuf Bozdoğan xx

Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xxx, Fatih Aksoy xx, Francois Moubandje xxx, Giorgos Tzavellas xxx, Manolis Siopis xxx, Davidson xx (Efecan Karaca dk. 75 x), Damian Kadzior xx, Berkan Kutlu x, Ceyhun Gülselam xx, Adam Bareiro xxx (Mustafa Pektemek dk. 82 x)

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Alpay Çelebi, Hasan Hüseyin Acar, Umut Güneş, Efkan Bekiroğlu, Tayfur Bingöl

Teknik Sorumlu: Semih Tokatlı

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Alpaslan Öztürk xx, Murat Paluli xx, Atınç Nukan xx, Dzenan Burekovic xx, Fousseni Diabate xx (Marko Mihojevic dk. 90+1 ?), Cherif Ndiaye xx, Obinna Nwobodo xx (Cristian Titi dk. 90+6 ?), Halil Akbunar xx (Lamine Gassama dk. 90+6 ?), Soner Aydoğdu xx, Brown Ideye xx (Adis Jahovic dk. 46 x)

Yedekler: Balazs Megyeri, Kerim Alıcı, Peter Zulj, Anderson Esiti, Kubilay Sönmez, Stefano Napoleoni

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Fatih (dk. 44 k.k.) (Göztepe), Giorgos Tzavellas (dk. 54) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Brown Ideye, Adis Jahovic (Göztepe), Ceyhun Gülselam (Alanyaspor)

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