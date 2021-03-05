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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya, Almanya'da ilk sırada

DHA

Antalya, Almanya'da ilk sırada


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ALMAN Seyahat Acenteleri Birliği'nin (DRV) bültenine göre ocakşubat döneminde en çok rezervasyon alan destinasyonda Antalya birinci sırada. Ülkeler bazında ise Türkiye ikinci sırada yer alıyor. Turizmci Recep Yavuz, tur operatörlerinin korona şartlarında seyahat edenlerin haklarının ön planda tutulduğu paket turlara yoğun ilgi olduğunu açıkladı.
NBK Touristic Genel Müdürü turizmci Recep Yavuz, bu yıl online olarak gerçekleşecek olan ITB Berlin Fuarı'na hazırlık olarak Alman Seyahat Acenteleri Birliği'nin (DRV) bir bülten yayınladığını açıkladı. DRV'nin bültenine göre Almanya'da Şubat ayı ortasından itibaren yaz dönemine ait rezervasyonlarda yükseliş gözlendiğini belirten Recep Yavuz, 2020'de seyahate çıkamayan bir çok insanın 2021 yılında tatile çıkmak istediğinin belirlendiğini kaydetti.
REZERVASYONUN YÜZDE 60'I YAZ DÖNEMİNE
Yavuz, Travel Data Analytics (TDA) verilerine göre her ne kadar pandemi öncesi dönemindeki sayılara ulaşılamamakla birlikte son haftalarda gözlemlenen 'seyahat arzusunun' turizm sektörüne moral verdiğini söyledi. Ocak ayının, rezervasyonların en yoğun gerçekleştiği dönem olduğunu belirten Yavuz, bu bağlamda bu yılın ocak ve şubat dönemindeki rezervasyonların yüzde 60'ının yaz dönemi, yüzde 15'inin Ekim sonrasına ve yüzde 13'ünün Paskalya dönemine geldiğini anlattı.
TÜRKİYE İKİNCİ SIRADA
Alman seyahat bürolarında yapılan rezervasyonların özellikle paket tur şeklinde gerçekleştiğini dile getiren Yavuz, "Tur operatörlerinin sunduğu ve korona şartlarında seyahat edenlerin haklarının ön planda tutulduğu paket turlar, tatilcinin korona sürecinde kendisini güvende hissetmesine neden oldu. Ülkeler bazında rezervasyonların büyük bir kısmı Yunanistan ve Türkiye'ye gelirken, kısmi olarak Balear Adaları da ilgi görüyor" dedi.
ALMAN HALKI 'ANTALYA' DEDİ
Şehir olarak rezervasyonlarda ise Antalya'nın birinci olduğunu belirten Yavuz, "Almanya pazarında ocakşubat döneminde en çok rezervasyon alan destinasyonları şöyle sıraladı:
"Rezervasyonlarda Antalya birinci sırada gidiyor. Alman halkı 'Antalya' dedi. Girit ikinci, Mayorka üçüncü. En çok rezervasyon alan ilk 10'daki diğer destinasyonlar Kos, Rodos, Hurghada, Fuerventure, Male, Kanarya Adaları, Teneriffa olarak sıralandı. Toplam olarak değerlendirildiğinde başta Girit olmak üzere Yunan Adaları en yoğun rezervasyon alan ülke."
ANTALYA FARKI AÇAR
70 milyon seyahat potansiyeline sahip Almanya' için, Akdeniz'in en önemli tatil bölgesi olma özelliğini sürdürdüğünü kaydeden Yavuz, "Aylardır sürekli yapılan 'ülke içinde kalın' çağrılarına rağmen yurt dışı ve 5 ülke ön plana çıkıyor. Yunanistan, Türkiye, İspanya, Portekiz ve Mısır. Tatil bölgelerinde ise Antalya, Yunan adalarını geride bırakarak ilk sırada bulunuyor. Aylardır uçak inmeyen Rodos, Girit gibi Yunan adalarının kapasitesinin kısıtlı olması nedeniyle Antalya'nın önümüzdeki günlerde farkı açacağını düşünüyorum" diye konuştu.
ALIŞKALIKLAR DEĞİŞTİ, ÜLKELER DEĞİŞMEDİ
Avrupa Birliği aşı pasaportu ile Antalya ve Mısır seyahatlerini kısıtlamaya çalışırken, Almanların bunu dikkate almadığını kaydeden turizmci Recep Yavuz, "Antalya başta olmak üzere Türkiye'ye ve Mısır'a rezervasyonlarını gerçekleştiriyorlar. Görünen o ki korona sürecinde tatil alışkanlıkları değişti, maske takıldı, hijyen tedbirleri artırıldı, mesafeye dikkat edildi, ancak tatilcinin gitmek istediği ülkeler aynı kaldı. Çünkü güneş ve deniz korona sonrasında da aynı yerde duruyor" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-03-05 11:10:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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