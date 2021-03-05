Antalyaspor Başkanı Yılmaz, Beşiktaş paylaşımına gelen tepkilere cevap verdi



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- Fraport TAV Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz, Beşiktaş'ın kuruluş yıldönümü dolayısıyla yapılan paylaşımın ardından gelen tepkilere cevap verdi. Yılmaz, "Hiçbir kulüp ayırt etmeden, bizim de bir üyesi olduğumuz futbol ailesinde bulunan, aynı ligde yer aldığımız her kulübümüzün en önemli günü olan kuruluş yıl dönümlerini kutlamaya devam edeceğiz. Centilmenlik, nezaket ve doğru ikili ilişkinin bunu gerektirdiğine inanıyoruz. Her ne kadar karar kendilerine ait olsa da bizim de 2 Temmuz olan en özel günümüzde elbette ki bir tebrik bekleyeceğiz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, hafta içerisinde Beşiktaş'ın kuruluşunun 118'inci yılı dolayısıyla yapılan paylaşımın ardından tepki topladı. Başkan Yılmaz, yazılı açıklamayla tepkilere yanıt verdi.

Kulübü en üst seviyede temsil etmek için yola çıktıklarını dile getiren Başkan Yılmaz, "Kulübümüzün 55 yıllık tarihinde 12 maçlık yenilmezlik rekorunu kırdığımız, Süper Lig'de 1000'inci kez gol sevinci yaşadığımız, hocamız Ersun Yanal'ın 500'üncü karşılaşmasına tanıklık ettiğimiz bir mücadeleden alnımızın akıyla ayrıldık. Kulübümüzü en üst seviyede temsil etme hedefiyle çıktığımız yolda, yaklaşık 2 aydır Antalya'mızın kanaat önderleri, belediye başkanları, siyasetçileri, siyaset üstü isimleri, STK başkan ve yöneticileri, eski kulüp başkanları, yöneticilerimiz ve taraftar gruplarımızın temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdik" dedi.

"KURULUŞ YILDÖNÜMLERİNİ KUTLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Barış, uzlaşı, centilmenlik, dostluk, birlik ve beraberlik mesajları verdiklerini söyleyen Yılmaz, "Bu anlayışla çıktığımız yolda, çağrımızı sadece Antalya'da değil, ülke genelinde ve futbol ailesinde de seslendirmeye kararlıyız. Bunun ilk adımı olarak; aynı ligde mücadele ettiğimiz kıymetli rakiplerimizin en önemli günü olan kuruluş yıl dönümlerini kutlamaya başladık. Yönetim kurulumuzun ilk kutlaması da tarih itibarı ile Beşiktaş Kulübü'ne denk gelmiştir. Bundan sonra hiçbir kulüp ayırt etmeden, bizim de bir üyesi olduğumuz futbol ailesinde bulunan, aynı ligde yer aldığımız her kulübümüzün en önemli günü olan kuruluş yıl dönümlerini kutlamaya devam edeceğiz. Centilmenlik, nezaket ve doğru ikili ilişkinin bunu gerektirdiğine inanıyoruz. Her ne kadar karar kendilerine ait olsa da; bizim de 2 Temmuz olan en özel günümüzde elbette ki bir tebrik bekleyeceğiz" dedi.

"MEFAATLER DOĞRULTUSUNDA GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Antalyaspor taraftarından kendilerine güvenmelerini isteyen Başkan Yılmaz, Antalyaspor'un menfaatleri doğrultusunda geri adım atmayacaklarına dikkat çekti. Yılmaz, şöyle dedi:

"Taraftarımız bilmeli ki; her alanda Antalyaspor'umuzun yüksek menfaatini korumaktan asla geri adım atmayacak, son nefesimize kadar haklarımızın takipçisi olacağız. Ligde son oynadığımız Fenerbahçe müsabakası sırası ve sonrasında futbolcularımıza edilen ağır küfürlerin karşısında, taraftarımızın stada pankart asma talebinin ev sahibi ekip yönetim kurulu tarafından reddedilmesine, bizlere bir 'Hoş geldiniz' bile denmemesine nasıl sesimizi yükselttiysek, bundan sonra da bu tavrımızda bir değişiklik olmayacaktır. Bu güne kadar konuklarımıza nasıl en iyi misafirperverliği yaptıysak, karşılığını onlardan beklemek en doğal hakkımızdır. Aksi davranışlara en sert şekilde tepki vermekten tereddüt etmeyeceğiz. Taraftarımızdan ricamız, Antalyaspor'u yönetenler olarak bizlere güvenmeleri, atacağımız adımlarda bizlere destek olmalarıdır."

DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2021-03-05 18:09:42



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