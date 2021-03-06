Dereye uçan traktörün 17 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, dün 17.00 civarında Aksu ilçesi Karaçalı Mahallesi Taşköy sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 17 yaşında ki Mustafa El Muhammed idaresindeki 07 AN 270 plakalı traktör dereye uçtu. Kazada traktör sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Traktör sürücüsünün cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.