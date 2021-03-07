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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya, Hint düğünleri için uçuşları bekliyor

DHA

Antalya, Hint düğünleri için uçuşları bekliyor


İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da koronavirüs salgını öncesi gerçekleşen masalsı Hint düğünlerinin tekrar düzenlenmesi için hazırlıklar tamamlandı. Pandemi nedeniyle uçuşların kapalı olduğu Hindistan ve İngiltere'ye hava trafiğinin açılmasıyla yurt dışı bağlantılı düğünlerde patlama bekleniyor.
Antalya başta olmak üzere Bodrum ve İstanbul'da büyük bütçeli Hint düğün organizasyonları gerçekleştiren Inventum Global'in kurucu ortağı Bünyat Özpak, koronavirüs nedeniyle kapalı olan Hindistan'dan ve Hintli nüfusun yoğunlukta olduğu İngiltere'den Türkiye'ye uçuşların açılmasının önemini anlattı.
DÜĞÜNLERİ PANDEMİ KURALLARINA GÖRE ORGANİZE EDECEĞİZ
Antalya ve çevresindeki beş yıldızlı otellerin pandemi önlemleriyle dünyada örnek gösterildiğini, bölge turizminin pandemi sınavını başarıyla geçtiğini hatırlatan Özpak, düğün organizasyonları için de tüm hazırlıkların tamamlandığını kaydetti. Hindistan'da düzenlenen düğünlerin binlerce kişi yerine 100200 kişinin katılımıyla, küçük çapta yapıldığını anlatan Özpak, "Burada yapılacak düğünleri pandemi önlemleri uygun şekilde organize etme kabiliyetine sahibiz. Uçuşlar açıldıktan sonra düğünlerimiz de başlayacak. 2021 yaz sezonu hazırlıklarımızı tamamladık. Beklentimiz düğünlerin başlaması için en önemli detay olan havayolu uçuşlarının açılması" dedi.
İNGİLTERE'DE YAŞAYAN HİNTLİLER DE ÖNEMLİ
İngilizlerin daha çok Marmaris ve bölgesindeki butik otellerdeki sade düğünlerle evlendiğini, bunun da bölge turizmi için önemli olduğunu anlatan Özpak, "2020 yılı 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci sonrası İngiltere'de yaşayan 3 ve 4'üncü kuşak Hint vatandaşlarının düğünlerine yoğunlaştık. İngiltere ile uçuş sıkıntımız olmadığı için organizasyonlar gerçekleştirebildik. Önceki yıllarda da Antalya'da gerçekleşen her 10 Hint düğününden 3'ü İngiltere merkezliydi" diye konuştu.
AŞIDAKİ GELİŞME TALEPLERE OLUMLU YANSIDI
Masalsı düğünlerin yeniden başlayacağı günü iple çektiklerini sözlerine ekleyen Özpak, "Covid-19 salgınından en çok toplu organizasyonlar, konferanslar, kongre ve düğün organizasyonları etkilendi. Düğünler çok hareketliydi, pandemiyle birlikte duraksadı. Özellikle hava trafiğinin kapanmasıyla tamamen durdu. Planlanmış düğünlerimiz vardı, onları ileri tarihlere attık. Sektör olarak beklemedeyiz. Her gün bir şeylerin değiştiği dönemdeyiz. Aşı gelişmesi talep sayısını artırdı. Talepte ciddi artış var. Bunlar için en önemli unsur hava trafiği. Uçaklar uçmaya başlayınca bunları gerçekleştirebilecek potansiyeldeyiz. Antalya'da yaptığımız düğünler belli bir refah seviyesinin üzerinde gerçekleştirdiğimiz düğünler. Marmaris gibi yerlerde yapılanlar ise daha küçük ve butik düğünler" şeklinde konuştu.
UÇUŞLAR AÇILIRSA, 2021 SEZONUNDA HİNT DÜĞÜNLERİ PATLAR
Düğünlerin de kendi içinde ayrıştığını aktaran Bünyat Özpak, "Lüks düğünler dendiğinde İstanbul, Antalya ve Bodrum sıralaması yapıyoruz. Düğün turizmi 20 yılda yavaş yavaş oluştu. Belli bir refah seviyesindeki insanlar, yurt dışında düğün yapmanın farkındalığını yaşadı. Hindistan çok büyük bir coğrafya. 1.2 milyar nüfusa sahip bir ülke. Hintliler için doğumdan, ölüme kadar en önemli detay gerçekleştirdikleri düğünleri. Belli bir refah seviyesinin üzerindeki herkes düğünleri için büyük bütçeler ayırıyor. İngiltere'ye dönecek olursak, Hint diasporasının yoğun olduğu bir ülke. Birkaç yüzyıldır bu iki ülkenin ilişkisi var. İngiltere'de yaşayan Hintlilerin de çok düğününü yaptık" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2021-03-07 09:16:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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