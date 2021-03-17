Zeytin ağaçlarının kesilmesi tartışmasında ağabeyini öldüren kardeş adliyede (2)

Özbekistan’da, Kovid-19 nedeniyle bu yıl da Nevruz Bayramı resmi kutlamaları yapılmayacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TUTUKLANDI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2B arazisindeki zeytin ağaçlarının kesilmesi nedeniyle çıkan tartışmada ağabeyi Hüseyin Baran'ı tüfekle öldürdüğü iddia edilen Mustafa Baran, savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimine çıkarıldı. Mustafa Baran, 'yakın akrabayı kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-03-17 16:36:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.