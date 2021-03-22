Leyleklere özel koruma Yüksek gerilim hattına olan mesafesi nedeniyle risk taşıyan leylek yuvaları, özel olarak hazırlanan direklere taşınıyor Leyleklerin göç güzergahları üzerindeki yüksek gerilim hatları izolasyon malzemesi ile kaplanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Leyleklere özel koruma Yüksek gerilim hattına olan mesafesi nedeniyle risk taşıyan leylek yuvaları, özel olarak hazırlanan direklere taşınıyor Leyleklerin göç güzergahları üzerindeki yüksek gerilim hatları izolasyon malzemesi ile kaplanıyor

İHA

Leyleklere özel koruma Yüksek gerilim hattına olan mesafesi nedeniyle risk taşıyan leylek yuvaları, özel olarak hazırlanan direklere taşınıyor Leyleklerin göç güzergahları üzerindeki yüksek gerilim hatları izolasyon malzemesi ile kaplanıyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ile AEDAŞ, yüksek gerilim hattına olan mesafesi nedeniyle risk taşıyan leylek yuvalarını, onlar için özel olarak hazırlanan direklere taşıyor. Hiçbir şekilde zarar görmeden aynı bölgede güvenli bir noktaya taşınan yuvalar, baharın müjdecisi ev sahiplerini bekliyor.
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliği ile 6. Bölge Müdürlüğü, sorumluluk alanlarındaki Isparta, Burdur ve Antalya’da leyleklerin yüksek gerilim hatlarından olumsuz etkilenmemesi için çalışma başlattı. Bu çerçevede leyleklerin göç güzergahları üzerindeki hatlar izolasyon malzemesi ile kaplanıyor. Yüksek gerilim hattına olan mesafesi risk teşkil eden leylek yuvaları, güvenli noktalara taşınıyor.
Geçtiğimiz yıllarda Isparta ve çevresinde başlatılan çalışma kapsamında bu yıl da Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle Manavgat ilçesi Çavuşköy Mahallesi’nde, elektrik direklerinin üzerindeki leylek yuvaları, yine aynı bölgede özel olarak hazırlanan direklere taşındı. Yeni platforma zarar verilmeden yerleştirilen yuvalar, özel olarak tasarlanan altlık sayesinde korunaklı bir şekilde ev sahiplerini bekliyor.

Binlerce kilometre yol kat edip yuvalarını buluyorlar
Leyleklerin binlerce kilometre yol kat ettikten sonra eski yuvalarını bulduklarını ifade eden AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, “Elektrik dağıtım hizmeti verdiğimiz Antalya, Burdur ve Isparta’daki birçok bölge, kuşların göç güzergâhında yer alıyor. Bazıları kuzeye doğru gidiyor. Bazıları da yazı bölgemizde geçiriyor. Biz başta leylekler olmak üzere göçmen kuşlarımızın bu yolculukları sırasında zarar görmemesi için elektrik hatlarımızda yıllardır izolasyon çalışması yapıyoruz. Ancak ne yazık ki bazı yuvalar yüksek gerilim hatlarına çok yakın. AEDAŞ olarak bir yandan kesintisiz enerji için her türlü tedbiri alırken diğer yandan da doğal yaşamı koruyup gözetmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışarak riskli bölgelerdeki leylek yuvalarını alıp yine aynı bölgede daha güvenli bir alandaki direklere taşımak üzere harekete geçtik” dedi.

Ülke genelinde yaygınlaşabilir
Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Mahmut Temel de Bölge Müdürlüğü olarak yaban hayatının korunması ve desteklenmesi konusunda ciddi olarak çalışmalar yürüttüklerini, leylekler konusunda AEDAŞ işbirliği ile yapılan bu çalışmanın çok önemli olduğunu belirtti. Temel, bundan sonra da Akdeniz bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde bu çalışmanın yaygınlaşmasının faydalı olacağını ifade etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaban hayatının korunması için zorlu kış koşullarında yem desteği sağlanması, su sıkıntısı yaşanan alanlara su götürülmesi, yaralanan ve tedaviye muhtaç yaban hayvanlarının tedavisi konusunda önemli çalışmalar da yürütüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaçan katil zanlısı koca saklandığı evde yakalandı Kocası tarafından öldürülen kadını teşhis için gelen yakınları gözyaşlarına hakim olamadı
YEREL HABERLER Kaçan katil zanlısı koca saklandığı evde ...
Sağlık turizmi ile ekonomi canlandırılabilir Obezite ve kalp hastası yapancılar Türkiye'yi tercih ediyor
YEREL HABERLER Sağlık turizmi ile ekonomi canlandırılabilir Obezite ...
Muratpaşa ve Kepez’de 101 mahallenin asbestli borular değişiyor İçme suyuna 49 milyon liralık yatırım
YEREL HABERLER Muratpaşa ve Kepez’de 101 mahallenin asbestli borular ...
Alanya sahilleri temizleniyor Fırtına sebebiyle kıyıya vuran atıklar Alanya Belediyesi ve ALTİD temizlik ekibi tarafından temizleniyor
YEREL HABERLER Alanya sahilleri temizleniyor Fırtına sebebiyle ...
Kafeler Caddesi açılışa hazırlanıyor
YEREL HABERLER Kafeler Caddesi açılışa hazırlanıyor
Kaş Çukurbağ Yarımadası parke taşı çalışması devam ediyor
YEREL HABERLER Kaş Çukurbağ Yarımadası parke taşı çalışması devam ...
Mehmet Akif Ersoy’a çınarlı park
YEREL HABERLER Mehmet Akif Ersoy’a çınarlı park
Antalya'da renkli Nevruz kutlaması
YEREL HABERLER Antalya'da renkli Nevruz kutlaması
Boşanma aşamasındaki kocasının silahlı saldırısında yaralanan Rabia, kurtarılamadı
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki kocasının silahlı saldırısında ...
Oyun evi inşaatı tamamlandı
YEREL HABERLER Oyun evi inşaatı tamamlandı
ATB’nin 100. Yılı anısına kitap basıldı
YEREL HABERLER ATB’nin 100. Yılı anısına kitap basıldı
(Özel) Antalya’nın içme suyu kaynaklarından Kırkgöz Göleti'nde şoke eden kirlilik görüntüleri Leğenden alkol şişelerine araba contasından bebek bezine kadar kamyonet dolusu çöp çıkartıldı Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: “Burası adeta bir çöplük olmuş”
YEREL HABERLER (Özel) Antalya’nın içme suyu kaynaklarından Kırkgöz ...
Mensday Kemer Country finali yapıldı
YEREL HABERLER Mensday Kemer Country finali yapıldı
Konyaaltı’nda okullar yenileniyor
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda okullar yenileniyor
Salda, Mars’tan sonra modanın da gündemi olacak 50 mankenin katılacağı defilede su kaynaklarının kurumasına dikkat çekilecek
YEREL HABERLER Salda, Mars’tan sonra modanın da gündemi olacak 50 ...
Çamaşır suyuyla aracını yıkadı, fenalaşıp hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çamaşır suyuyla aracını yıkadı, fenalaşıp hayatını ...
32 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 286 kişiye 789 bin TL ceza
YEREL HABERLER 32 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 286 ...
Eşinin kurşun yağdırdığı kadın hastanede hayatını kaybetti Vücuduna 5 kurşun isabet eden kadından acı haber geldi
YEREL HABERLER Eşinin kurşun yağdırdığı kadın hastanede hayatını ...
Antalya 'Çok yüksek riskli iller' kategorisine girdi, cezalar 50 milyon TL'yi aştı
YEREL HABERLER Antalya 'Çok yüksek riskli iller' kategorisine girdi, ...
Bulunan cesedin kayıp oğluna ait olup olmadığının belirlenmesi için DNA örneği verdi
YEREL HABERLER Bulunan cesedin kayıp oğluna ait olup olmadığının ...
Salda Gölü'nde moda şov
YEREL HABERLER Salda Gölü'nde moda şov
Kayıp üniversite öğrencisinin annesi cesedin teşhisi için DNA örneği verdi
YEREL HABERLER Kayıp üniversite öğrencisinin annesi cesedin teşhisi ...
'Suyu korumak herkesin sorumluluğu'
YEREL HABERLER 'Suyu korumak herkesin sorumluluğu'
Otomobilini çamaşır suyuyla yıkadıktan sonra fenalaşıp, öldü
YEREL HABERLER Otomobilini çamaşır suyuyla yıkadıktan sonra ...