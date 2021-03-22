Başkan Topaloğlu'ndan KESDER Başkanına yapılan saldırıya kınama

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Esnafları ve Turizmcileri Derneği (KESDER) Başkanı Abdullah Çilengir’e yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarını söyledi.

KESDER Başkanı Çilengir’in dükkanında oturduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen sopalı kişilerce darp edildi. Dükkan içerisinde yaşanan arbede de hafif şekilde yaralanan Çilengir, daha sonra Kemer Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Olayın duyulması üzerine toplanan Kemer esnafı, Kemer Belediyesi önüne gelerek Başkan Topaloğlu ile görüştü.

Başkan Topaloğlu, esnafın yanında olduklarını belirterek, yaşanan olayı şiddetle kınadıklarını söyledi. Türkiye’nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Kemer gibi bir yerde böyle olayların yaşanmasının üzücü olduğunu vurgulayan Başkan Topaloğlu, “Yapılan saldırı oldukça yanlıştır. Bunun karşısındayız. Kulaktan dolma bilgilerle hareket edilmemesi gerekiyor. Kiriş Mahallesindeki yapılması planlanan alışveriş merkezi ile ilgili Kemer Belediyesi olarak ruhsat vermedik. Vermeyeceğiz. Göynük Belediyesi zamanında, Belediye Başkanı olarak ticari bant verilmesin diye iki defa meclis kararı aldık. Ben gittikten sonra otelin birinin altına 3 bin metrekare alışveriş merkezi yaptılar. Ben bu işe karşıyım yine karşısında olmaya devam edeceğim. Birileri bulanık suda balık avlamaya çalışıyor. Ben iş yeri açma ve çalıştırma iskanı verdiysem getirin benim önüme istifa edeyim gideyim. Ben bu kadar sözümün arkasındaydım. Sizin derdiniz bizim derdimiz. Kemer ilçe genelinde yasal olmayan hiçbir yer işletme açılamaz.” diye konuştu.

Esnaf sözcüsü Erdal Saltık ise yaptığı açıklamada, yapılan saldırının tüm Kemer esnafına atılan bir ‘tokat’ olduğunu kaydetti.

Yapılan saldırı sonrası Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğünün yanlarında olduklarını bilmek istediklerini ifade eden Saltık, “Ekmeğimizle ilgili mücadeleden hiçbir zaman geri adım atmayacağız. Kemer Belediyesinin de bizlere destek olması gerektiğine inanıyoruz. Biz buraya kimseyi suçlamaya gelmedik.” dedi.

Belediye önünde toplanan esnaf, yanlarında olduğu için Başkan Topaloğlu’na teşekkür etti.

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