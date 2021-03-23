Çevre Kurulu Kızıllı Katı Atık Bertaraf Tesisi’nde inceleme yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda yürütülen Çevre Kurulu, sıfır atık yönetimi çalışmaları hakkında bilgi edinmek üzere Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi’nde saha incelenmesinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda kamu kurum, kuruluş, meslek odası ve sivil toplum örgütü temsilcilerinden oluşan Çevre Kurulu, sıfır atık yönetimi çalışmaları hakkında bilgi edinmek üzere Büyükşehir Belediyesi Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi’nde saha incelemesi gerçekleştirdi.



“Üyeler ve uzmanlar katıldı”

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen saha incelemesine; Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Antalya Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu, ATSO Çevre ve Enerji Komitesi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi, ASAT Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve ASSİM Danışma Kurulu temsilcileri katıldı.



“Sıfır atık yönetimi incelendi”

Çevre Kurulu üyelerine entegre atık yönetimi kapsamında geri dönüşüm ve bertaraf tesisinin çalışmaları anlatılarak, atıklardan nasıl enerji üretildiği hakkında bilgiler verildi. Çöp sızıntı suyu arıtma tesisi, mekanik ayrıştırma, enerji üretim tesisi, tıbbi atık sterilizasyon tesisi ve düzenli depolama tesisini gezen Çevre Kurulu üyelerine, daha sonra sunum yapıldı.



“Çevreyi ve doğayı koruyor”

Saha incelemesinin ve alınan bilgilerin yararlı olduğunu kaydeden Çevre Kurulu Başkanı Lokman Atasoy, “Çevre Kurulu üyelerimizin önerileri üzerine kentimizde sıfır atık yönetimini programımıza almıştık. Kurul üyeleri ve uzmanlardan oluşan heyet ile tesisi gezerek yerinde bilgi aldık. Antalya’nın 11 ilçesinin çöpü burada değerlendiriliyor. 4 bin ton kapasitesine sahip tesiste inorganik atıklar ayrıştırılarak geri dönüşüm sağlanıyor” dedi.



“Metan gazı enerjiye dönüşüyor”

28 megavat kurulu güce sahip tesiste organik atıklardan oluşan ve iklim değişikliğine neden olan metan gazının atmosfere salımı engellenerek, metan gazından enerji elde edildiğini belirten Atasoy, “Organik atıkların gaz alımından sonra kalan kısmı atık ısı ile kurutularak kompost olarak değerlendiriliyor. Öte yandan kentimizin tıbbı atıkları buradaki sterilizasyon tesisinde bertaraf ediliyor. Tesisin çöp sızıntı suları arıtılarak kanalizasyon hattı ile Hurma Atıksu Arıtma Tesisi’ne gönderiliyor” diye konuştu.



“Verimli bir ziyaret”

Tesis yetkililerinden tesis faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgi aldıklarını ifade eden Lokman Atasoy, “Sıfır atık hakkında teorik bilgiler de alındı, görüş alışverişinde bulunuldu. Verimli bir çalışma gerçekleştirildi. Ülkemizde sıfır atık uygulamalarının geliştirilmesi ve entegre atık tesislerinin yaygınlaştırılarak çevreye ve döngüsel ekonomiye katkı sağlanması önem arz etmektedir ” dedi.

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