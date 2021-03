İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bizimkiler yine avlanmaya çıktılar ve bir av yakaladılar. 3 ton 860 kilo esrar Kocaeli'de limanda bir konteynerin içinde ele geçirildi. Yakalanmaması için esrarı naneyle sarmışlar, bizimkiler için çok önemli değil. Emniyet birimlerimizi, gümrük birimlerimizi tebrik ediyorum. Yine bir zehrin insanlığa bulaşmasını engellediler” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Stratejik Araştırmalar Kurulu (SAK) 54. Toplantısı'na katıldı. Bakan Soylu, karşılaştıkları olaylara karşı ortak akılla değerlendirme yapmaları gerektiğini, aksi takdirde olayların peşinden koşmak zorunda kalacaklarını belirtti. Türkiye’nin üç tarafının denizlerle kaplı olduğunu, bundan dolayı da birçok fırsatlar kadar tehdit ve risklerin de var olduğuna dikkati çeken Bakan Soylu, söz konusu coğrafyada dünyadaki birçok mevzinin gözü olduğuna işaret etti.



“Iskalarsak, sağanak gibi üzerimize gelebilirler”

"Uyanık olmak, uyanık durmak temel görevimiz” diyen Soylu, şunları söyledi:

“Birimizin aklının yetmediği yerde her birimizin aklının ortak bir şekilde devreye girmesi ve ıskalamamız önemli. Dünyada her ülke ıskalayabilir, eğer biz ıskalarsak sağanak gibi üzerimize gelirler. Bu toplantıya katılanlar ihanet, darbe, ekonomik saldırılar gördü. Görmediğimiz kalmadı. Dünyanın başka ülkesinde sizin mesleğinizi yapanların bu kadar büyük ve derinlikli tecrübeye sahip olma imkanı söz konusu değil. Bütün bunlarla birlikte ıskalamamız lazım."



"Bizimkiler ava çıktı ve bir av yakaladı"

Bakan Soylu, emniyet güçlerinin Kocaeli’nde önemli bir narkotik operasyonuna imza attığını da bildirerek, "Bizimkiler yine avlanmaya çıktılar ve bir av yakaladılar. 3 ton 860 kilo esrar Kocaeli'de limanda bir konteynerin içinde ele geçirdiler. Yakalanmaması için esrarı naneyle sarmışlar. Bizimkiler için çok önemli değil. Allah razı olsun. 99 bin captagon. Bunların her biri bizim açımızdan çok iyi. Emniyet birimlerimizi, gümrük birimlerimizi tebrik ediyorum. Bir zehrin insanlığa bulaşmasını engellediler” dedi.



"Al gülüm, ver gülüm"

Türkiye sınırlarında fiziki tedbirler ve yürütülen askeri operasyonlar sayesinde kaçakçılık faaliyetlerinde çok başarılı sonuçlara imza atıldığını aktaran Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özellikle doğu ve güneydoğu sınırlarımızdan girişi sağlanan kaçak sigara miktarında büyük bir azalma oldu. Geçmişte Suriye sınırlarımızdan yoğun kaçak akaryakıt girişi yaşanırken şu an bu durum neredeyse tamamen ortadan kalktı. Bunun sahibi kim? O bölgelerde bunu koordine eden kim? DEAŞ bölgesinden PKK/PYD bölgesine bunu geçiren kim? Bu iş birliğini sağlayan kim? Petrol bölgelerini onlara tahsis eden kim? Yine aynı örgüt ve destekçileri; DEAŞ ile PKK/PYD. Al gülüm, ver gülüm. Bir taraftan DEAŞ bir taraftan PKK/PYD. Birbirleriyle çatışırmış gibi gözüküyorlar, birbirleriyle petrol paylaşıyorlar, göçmen kaçakçılığı gelirlerini paylaşıyorlar.”



“Bunlar en ufak bir boşluğu bulsalar bu boşluktan yeni bir dünya oluştururlar”

Organize suç örgütlerinin genel asayişe olumsuz etkisinin yanı sıra toplumun adalete ve devlete olan güvenini, itibarını zedelediğine vurgu yapan Bakan Soylu, bu kapsamda gerçekleştirilen 662 operasyonda 9 bin 661 kişinin gözaltına alındığını ve bu şahıslardan 3 bin 234’ünün tutuklandığına işaret etti.

"Kendini devletin yerine koymaya çalışanlara, onların diliyle söylüyorum: millete şekil yapan, çökmeye çalışan kim varsa siz onlara çökeceksiniz. Eğer yapmazsanız hakkımız sizde olsun” diyerek konuşmasını sürdüren Bakan Soylu, “Bu mafyaya, organize suç örgütlerine en aşağılık muameleyi gerçekleştireceksiniz. Bunlar en ufak bir boşluğu bulsalar, bu boşluktan yeni bir dünya oluştururlar. Bunların paraları, mal varlıklarının hiçbirisi kendilerine ait değil. Bunların elde ettiği paralar da mal varlıkları da sadece kendilerine değil oluşturdukları iklimle birlikte bu millete zarar vermektedir. Milletin kızına, çoluğuna çocuğuna, işine gücüne, ekmeğine, helaline göz koyan aşağılıklardır bunlar. Bunların hepsi psikopattır. Net söylüyorum psikopattır. Bunlar neyden anlar en iyi siz bilirsiniz. Bunlar aşağılanmaktan anlarlar. Bunları kazıyacaksınız. Bunların langur lungur yürümelerine dahi müsaade etmeyeceksiniz. Bunlar arabalarıyla gezerken 'acaba bize bir şey olacak mı' diye tedirginlikle gezecekler. Sonuna kadar yanınızda, arkanızdayız. Kendisini hukukun, devletin yerine koyan kim varsa tahammül edemeyiz. Biz hukukun içinde kurallara bağlı yaşayan herkesin emrine amadeyiz” ifadelerini kullandı.



"Küçücük bir zerre bile kalmaması gerekir"

Terör ve organize suç örgütü FETÖ ile mücadelede bugün önemli bir noktaya gelindiğine işaret eden Bakan Soylu, bu mücadelede daire başkanlığı ile birim amirlerinin büyük emekleri olduğuna vurgu yaparak, “Bunları en iyi siz tanıyorsunuz. Küçücük bir zerre bile kalmaması gerekir. Bunların zerreciği kalırsa sizden sonra bunları tanıyamayabilirler ve ülkemizin, milletimizin başına dert bela olurlar. ‘Zamanında tam anlamıyla bitiremediniz’ diye bu dünyanın öteki dünyasında bize hesap sorarlar" diye konuştu.



15 Temmuz 2016'dan bu yana FETÖ'ye 54 bin 86 operasyon

Sadece KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 15 Temmuz 2016'dan bu yana FETÖ'ye yönelik 54 bin 86 operasyon gerçekleştirdiğini açıklayan Soylu, "Bu operasyonlar sonucunda 137 bin 361 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 45 bin 338'i tutuklandı. 15 Temmuz 2016'dan bu yana 29'u ulusal, 13'ü bölgesel 295'i yerel suç örgütü olmak üzere toplam 337 organize suç örgütü çökertilmiştir. Sadece 2020 yılında 7'si ulusal olmak üzere 86 organize suç örgütü çökertildi" dedi.



“Sıkışmış bir esnafın boğazına ilmiği atıveriyorlar”

Tarihi eser kaçakçılığı ve tefecilikle mücadele konusuna değinen Bakan Soylu, bu konuda KOM Daire Başkanlığının 2020 yılında ciddi bir ilerleme kaydettiğini söyledi. Soylu, tarihi eser kaçakçılığı alanında tek seferde yapılan en büyük yakalama Manisa ve İzmir illerinde, akaryakıt kaçakçılığı alanında da Konya ve Mersin illerinde gerçekleştirildiğini belirterek, “Bu operasyonlarda 65 bin 511 adet tarihi eser ile 5.2 milyon litre akaryakıt ele geçirildi. Bunlar büyük yakalamalardır. Bunun yanında 55 ilde 333 adreste eş zamanlı tefecilik operasyonları gerçekleştirilmiştir. Operasyonlar kapsamında pos tefeciliği ve çeksenet tefeciliği yaptıkları tespit edilen 317 şüpheli hakkında adli işlem tesis edilmiştir. 250 kişi de gözaltına alınmıştır. Milletin ocağına incir ağacı dikiyorlar. Tefecilere de göz açtırmayın Sıkışmış bir esnafın boğazına ilmiği atıveriyorlar” diye konuştu.



“Hiç Allah korkunuz yok mu?”

Vergi usulsüzlüğüne yönelik Silici1 operasyonuyla 50 ilde, devamındaki Silici2 operasyonuyla da 36 ilde operasyonlar gerçekleştirildiğini Bakan Soylu, “Toplamda piyasa değeri 4,8 milyar lira olan akaryakıt satış verisi silme işlemi tespit edilmiş ve ilgili şahıslara gerekli adli işlem yapılmıştır. Malı al sat, sonra ana serverdan sil, sattığın belli olmasın. Vergi verme, vergiler cukka. Hiç Allah korkunuz yok mu? Bu devlet yaptığı yollarda arabanızı geçiriyorsunuz. Devletin bu konuda bütün kurumlarla kurduğu koordinasyon ile bütün kurumlarla koordinasyon ile bu mesele çözüldü."



“FETÖ ile mücadeleden de hiçbir şekilde vazgeçmeyecek, yorulmayacağız ve bıkmayacağız”

Her bir organize suç örgütünün çökertilmesiyle vatandaşın huzuruna ve kamu düzenine omuz verildiğini aktaran Soylu, “Yakaladığınız her bir kuruşluk kaçak malzeme, milletimizin çalınan alın teridir. 2021 yılında da inşallah bu trendimizi sürdürmek, organize suç örgütlerine yönelik planlı operasyon sayımızı artırmak, kaçakçılık ve tefecilikle mücadelemizi en üst seviyeye çekme kararlılığındayız. FETÖ ile mücadeleden de hiçbir şekilde vazgeçmeyecek, yorulmayacağız ve bıkmayacağız” ifadelerine yer verdi.



“2023 yılı yüzyıllık Türkiye Cumhuriyeti'nin bilançosudur”

Soylu, 2023 yılının yüzyıllık Türkiye Cumhuriyeti’nin bilançosu olduğuna işaret ederek şunları söyledi:

“Hedefimiz şudur. 2023'de tabelayı yazmak. 2023 yılı yüzyıllık Türkiye Cumhuriyeti'nin bilançosudur. Bu bilançoyu ne kadar yükseğe çıkartırsak ve ellerimiz üzerinde taşırsak bizden sonraki nesiller 2123'ün bilançosu için daha çok çalışacaktır. Çıtayı ne kadar yükseltirsek bizden sonraki nesliler o çıtanın daha yükseğe gelebilmesi için daha fazla çalışacaktır. Buna ihtiyaç var mı? İdlib, Libya ve Ortadoğu'ya bakalım. Buna ihtiyaç var. Ülkemizin geçmiş dönemlerinde hafif ayağımız yan düştüğü, boşluğa düştüğü alanlarda aklımızı zorlamaya, zihnimizi bertaraf etmeye çalıştılar. Kimliğimizi, inancımızı, geleneklerimiz, örfümüzü baskılayarak bizi tramvaya, depresyona sokmaya çalıştılar. 600 yıl cihan imparatorluğu olan bir ceddin evlatlarına küçümseyerek parmak sallayarak baktılar. Siz kimsiniz? Dünyada boşluk bırakmaması gereken tek bir ülke, toprak parçası varsa o Türkiye'dir, aziz milletimizdir. Sorumluluğumuz bu. İster buna adanmış nesil deyin ister kaybedilmiş. Ama en sonunda bu nesil hem bu dünyada hem öteki dünyada kazançlı çıkacaktır.”

