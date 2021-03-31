Antalya Kemerspor - Ofspor: 0-2

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Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)STAT: Kemer İlçe Stadyumu

HAKEMLER: Mehmet Şükrü Közcü, Çağlar Demirkıran, Eray Tanık

ANTALYA KEMERSPOR: Nihat Mert, Rıdvan, Evren, Umut, Seyit, Uğur, Mustafa, Ramazan, İbrahim (Dk. 55 Cem), Yusuf (Dk. 71 Sefa)

OFSPOR AŞ: Mızat Şehmus, Buğrahan, Furkan, Mustafa Aydoğdu (Dk. 90+1 Adnan), Muhammet Emre Alkan (Dk. 90+1 Mustafa Bedirhan Çelik), Batuhan (DK. 88 Muhammed Can), Osman, Fikret (Dk. 90+1 Ercan), Volkan, Barış (Dk. 88 Gökdeniz)

GOLLER: Dk.60 (Penaltı), Dk. 85 Barış Çiçek (Ofspor AŞ)

KIRMIZI KART: Dk. 74 Umut Dilek (Antlaya Kemerspor)

SARI KARTLAR: Nihat Şahin, Ramazan Övüç, Uğur Okan Aslan, Mert Çölgeçen (Antalya Kemerspor), Batuhan Calap, Barış Çiçek, Muhammet Emre Alkan (Ofspor AŞ)Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Antalya Kemerspor, sahasında Ofspor'a 2-0 yenildi.

7'nci dakikadaki Ofspor atağında topla buluşan Fikret Topaloğlu pasını Kemerspor ceza alanı önüne yolladı. Gelen topu iyi kontrol eden Osman Şahin'in şutu kale direğinin yanından auta çıktı.

8'inci dakikada Kemerspor'un kazandığı serbest vuruşta Mert Çölgeçen topu ceza sahasına ortaladı. Gelen topa iyi yükselen Evren Horozal'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

İlk yarı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

57'nci dakikadaki Ofspor atağında Kemerspor ceza alanı içerisinde topla buluşan Muhammet Emre Kalkan'a, kaleci Nihat Şahin'in yaptığı hareketi faul olarak nitelendiren hakem penaltı noktasını gösterdi.

60'ıncı dakikada Ofspor'un kazandığı penaltı vuruşunu Barış Çiçek kullandı ve topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

74'üncü dakikada Ofspor ceza alanı içerisinde Kemerspor'dan Umut Dilek rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

85'inci dakikadaki Ofspor atağında ceza alanı yan çizgisinde topla buluşan Muhammet Emre Kalkan boş pozisyondaki Barış Çiçek'i gördü. Topun gelişine plase vuruş yapan Barış'ın şutu ağlarla buluştu: 0-2.

86'ncı dakikadaki Kemerspor atağında sağ kanatta topla buluşan Seyit Mehmet Söğüt'ün sert şutu üst direğe çarparak auta gitti.

Karşılaşmayı Ofspor 2-0 kazandı.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN

2021-03-31 17:46:06



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