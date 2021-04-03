Motosikletli gençlerin tehlikeli sürüşü kamerada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motosikletli gençlerin tehlikeli sürüşü kamerada

DHA

Motosikletli gençlerin tehlikeli sürüşü kamerada


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 2 gencin yüzüstü uzanarak motosiklet kullandığı anlar, diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki gencin de kasksız olduğu dikkat çekti. 
Antalya'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, 2 motosikletli genç, karayolunda yaptıkları akrobatik hareketlerle hayatını riski attı, trafiği de tehlikeye soktu. Aksu yönünden Antalya istikametine doğru seyir halinde olan kasksız 2 sürücü, plakasız motosikletleri üzerinde yüzüstü yattı. Motosiklet sürücülerinden biri yanlarından geçen bir otomobilin kendilerini çektiğini fark etmesi üzerine bu kez de ellerinden birini bırakıp, gidonu tek eliyle tutmaya başladı. Motosiklet sücülerinin tehlikeli yolculuğunda hızları zaman zaman 70 kilometreye ulaştı.
Sürücülerin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2021-04-03 18:55:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadın yere yatırdığı şahsı 'paramı ver' diyerek darp etti
YEREL HABERLER Kadın yere yatırdığı şahsı 'paramı ver' diyerek darp ...
Antalya'da 'Mehteranlı gelin alma' merasimi pes dedirtti
YEREL HABERLER Antalya'da 'Mehteranlı gelin alma' merasimi pes ...
Barışma teklifini reddeden eski eşinin oturduğu binaya çıkıp, intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Barışma teklifini reddeden eski eşinin oturduğu ...
Açılan brandayı görünce " Brandanın üzerine atlamam" diye uyardı İntihar teşebbüsü polisin bir saatlik iknasıyla son buldu
YEREL HABERLER Açılan brandayı görünce " Brandanın üzerine atlamam" ...
Tünektepe Teleferik 5 Nisan’da kapılarını açıyor
YEREL HABERLER Tünektepe Teleferik 5 Nisan’da kapılarını açıyor
9 ineği telef olan üreticinin mağduriyeti giderildi
YEREL HABERLER 9 ineği telef olan üreticinin mağduriyeti giderildi
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 'Erişilebilirlik' ödülü
YEREL HABERLER Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 'Erişilebilirlik' ...
Korkutelili 29 Sporcu, milli takım seçmelerine katılacak
YEREL HABERLER Korkutelili 29 Sporcu, milli takım seçmelerine ...
Kısıtlamada motosikletle yüzüstü son sürat tehlikeli yolculuk Saatteki hızı 70 kilometreyi bulan motosikletle ölüme davetiye
YEREL HABERLER Kısıtlamada motosikletle yüzüstü son sürat tehlikeli ...
Merrell Alanya Ultra Trail nefes kesti
YEREL HABERLER Merrell Alanya Ultra Trail nefes kesti
Antalya’da kısıtlama saatinde mehter marşı eşliğinde kız isteme merasimi
YEREL HABERLER Antalya’da kısıtlama saatinde mehter marşı eşliğinde ...
Yere yatırdığı erkeği 'Paramı ver' diye bağırıp darbetti
YEREL HABERLER Yere yatırdığı erkeği 'Paramı ver' diye bağırıp ...
Kaybolduktan bir gün sonra ırmakta cesedi bulundu, ailesi gözyaşlarına boğuldu Jandarma acılı aileyi sakinleştirmekte güçlük çekti 24 saatlik bekleyiş acı onla bitti İsmini aldığı akrabasıyla aynı sonu paylaştı
YEREL HABERLER Kaybolduktan bir gün sonra ırmakta cesedi bulundu, ...
'Otizme Mavi Işık Yak' kampanyasına AEDAŞ'tan destek
YEREL HABERLER 'Otizme Mavi Işık Yak' kampanyasına AEDAŞ'tan destek
Piknikte kaybolan down sendromlu Rafettin Uğur'un cansız bedeni bulundu (3)
YEREL HABERLER Piknikte kaybolan down sendromlu Rafettin Uğur'un ...
Yanın TIR'ın şoförü gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Yanın TIR'ın şoförü gözyaşlarına boğuldu
Ekmek teknesi alev alev yanan sürücü, gözyaşlarına boğuldu Nar yüklü tır, şoförün kontağa basmasıyla kupa bölümünden yanmaya başladı Aracın kupa kısmı kullanılamaz hale gelirken yaşlı sürücü, ekmek teknesinin yanışını gözyaşlarıyla izledi
YEREL HABERLER Ekmek teknesi alev alev yanan sürücü, gözyaşlarına ...
TDP'nin programında maskesiz, mesafesiz halay
YEREL HABERLER TDP'nin programında maskesiz, mesafesiz halay
Merdiven altı halı yıkayıcılara dikkat Halı temizleyicileri Antalya'da buluştu Profesyonel Halı Temizlemeciler Yardımlaşma Derneğinin (PHTYD) 16. İstişare Toplantısı, Antalya'da yapıldı Türkiye Profesyonel Halı Temizleyicileri Derneği (PHTYD) Başkan Vekili Güven Köseoğlu: "Vatandaş, 'Halılarımı gönderdiğim zaman eskisinden daha kötü, daha mikroplu halde gelir mi' diye düşünceleri var" Vatandaşımızın çekinmesine gerek yok, profesyonel firmalarımız tam hijyenik şekilde halıları temizleyip vatandaşımıza teslim ediyor"
YEREL HABERLER Merdiven altı halı yıkayıcılara dikkat Halı ...
Evde sırtından vurulmuş halde bulundu
YEREL HABERLER Evde sırtından vurulmuş halde bulundu
Konyaaltı Sahili kısıtlamadan muaf turistlere kaldı
YEREL HABERLER Konyaaltı Sahili kısıtlamadan muaf turistlere kaldı
Piknikte kaybolan down sendromlu Rafettin Uğur aranıyor/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Piknikte kaybolan down sendromlu Rafettin Uğur ...
İş merkezinin zemin katındaki yangın korkuttu
YEREL HABERLER İş merkezinin zemin katındaki yangın korkuttu
Piknikte kaybolan down sendromlu Rafettin Uğur aranıyor (2)
YEREL HABERLER Piknikte kaybolan down sendromlu Rafettin Uğur ...