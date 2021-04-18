Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu başladı (2)



Mithat ABAKAN / MANAVGAT(Antalya), (DHA) Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu, Antalya´nın Manavgat ilçesinde başladı.

A Grubunda Fatih Vatan Spor Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Fatih Vatan Sporlu futbolcular 1´inci dakikada Zelal Baturay´ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Maç boyunca rakibine baskılı oyunu kabul ettiren Fatih Vatan Spor, Zelal Baturay (3), Şehriban Dülek, Fatma Ataş, Altun Sancar, Letago Madiba ve Rachel Raesetja Sebati´nin attığı gollerle karşılaşmadan 8-0 galip ayrıldı.

ÇELİK: GÜZEL BİR TURNUVA OLACAK

Maçın ardından açıklama yapan Fatih Vatan Spor Teknik Direktörü Şerafettin Çelik, koronavirüs salgını sebebiyle oyuncuların 14 ay boyunca futbola aç olduğunu söyleyerek, "Güzel bir turnuva olacak. 6 maçımız vardı, birini geçtik. Güzel bir galibiyet aldık. İnşallah 3 gün sonraki İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor maçını da düşünüp şu an dinlenmeye geçeceğiz" dedi.

Farklı bir galibiyet beklediğini kaydeden teknik direktör Çelik, "Kısa süreçte çok çalıştık. Kulübümüz bize bu imkanı verdi. Kampa gittik, oradan bu turnuvaya devam ediyoruz. Böyle bir skor bekliyordum" diye konuştu.

BATURAY: 55´İNCİ SANİYEDE GOLÜ ATMAK GÜZEL BİR DUYGU

Fatih Vatan Sporlu Zelal Baturay, çok mutlu olduğunu belirterek, "Maça başladığımda çok heyecanlıydım. 55´inci saniyede golü atmak güzel bir duygu. Ama Amed benim yetiştiğim kulüp. Altyapımı oradan aldım bu yüzden çok sevinemedim" şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ 8-1 GALİP

A Grubunun ve günün son maçında Beşiktaş İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor karşı karşıya geldi. Maçta baştan sona üstün oynayan Beşikaş rakibini Esra Erol (2), Yağmur Uraz (2), Arzu Karabulut (2), Jesicca Lynne Çarmıklı ve Melike Öztürk´ün golleriyle 8-1 mağlup etti. İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor´un tek golü Kader Kısa´dan geldi. Karşılaşmada Beşiktaşlı futbolcular 2´de penaltı kaçırdı.

UÇAR: AVRUPA ŞAMPİYONLAR LİGİ´NE KATILMAK İSTİYORUZ

Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Beşiktaş antrenörü Furkan Uçar, futbolcuların 1 yıldır top oynamadığını söyledi. Salgın nedeniyle takımda bazı oyun anlamında eksikler olmasına rağmen futbolcuların kendilerinden istenilenleri yapmaya çalıştığını belirten Uçar, "Futbolcularımız maçta baştan sona üstün oynadı. Farklı galip geldik. Kalan 5 maçımızı da kazanarak Beşiktaş´a bir şampiyonluk daha kazandırmak ve Avrupa Şampiyonlar Ligi´ne katılmak istiyoruz" dedi.

"FUTBOL OYNAMAYINCA EKSİKLER ORTAYA ÇIKIYOR"

Futbolcuların zor pozisyonlarda topu filelere göndermelerine rağmen penaltı vuruşlarını golle değerlendirememelerinin salgın nedeniyle yaşadıkları mental zorluklardan kaynaklandığını söyleyen Uçar, "Aslında futbolcular zaman zaman penaltı kaçırabilir. Bu çok normal bir şey. 1 yıldır futbol oynamayınca eksikler ortaya çıkıyor. Bu eksikleri de maçlarda üzerine koyarak tamamlayacağız" diye konuştu.

GÜNDOĞDU: UZUN ZAMANDIR HAZIRLANIYORUZ TURNUVAYA

Futbolculardan Başak Gündoğdu da 1 yıldan uzun bir süredir resmi maç oynamadıklarını belirterek, "Bu turnuva bizim için çok önemliydi. Uzun zamandır hazırlanıyoruz turnuvaya. Bundan sonra 5 maçımız kaldı. İnşallah final oynayıp kupayı Beşiktaş´a götürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Fatih Vatan Spor Amed Sportif Faaliyetler maçından görüntüler

Başak Gündoğdu'nun açıklamaları

Furkan Uçar'ın açıklamaları

Beşiktaş İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor maçından görüntüler

Zelal Baturay'ın açıklamaları

Şerafettin Çelik'in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-04-18 00:05:04



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