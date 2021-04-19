Antalya’da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 301,65’e yükseldi

Antalya’da son açıklanan tabloya göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı önceki haftalara göre artışını sürdürerek, 301,65’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, illere göre her 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını gösteren son tabloyu açıkladı. Tabloya göre Antalya'da vaka artışları devam ediyor. Antalya’da 39 Nisan tarihleri arasında 270,96 olan 100 bin kişide PCR testi pozitif çıkan vaka sayısı 1016 Nisan arasında 301,65’e yükseldi. Antalya, bu rakam ile iller sıralamasında 9’uncu sırada yer aldı.

Isparta’da artış sürüyor

Batı Akdeniz bölgesi illerinden Isparta’da da 39 Nisan tarihleri arasında 317,05 olan 100 bin kişide görülen Covid19 vaka sayısı son açıklanan tabloda 367,47’ye yükseldi.

Burdur’da dikkat çeken artış

Burdur'da ise 100 bin kişide görülen vaka sayısında son bir haftada dikkat çekici artış yaşandı. Kentte 39 Nisan arasında 150,14 olan 100 bin kişide Covid19 PCR testi pozitif çıkan kişi sayısı 1016 Nisan tarihleri arasında 258,71’e yükseldi.

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