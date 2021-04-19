Korkuteli ilçesinde doğalgaz için ilk kazma vuruldu. Ak Parti Korkuteli İlçe Başkanı Kemal Sancaktar," İlçemiz için söz verdiğimiz hizmetlerden bir tanesinin daha başlamasının mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Boru hattı inşaatının başlaması ile Korkuteli merkezinde bugün itibariyle kazı çalışmaların da başladığını söyleyen Sancaktar, "

Her iki çalışmanın da ilçemize ve hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, en kısa süre içerisinde kazasız belasız tamamlanmasını temenni ediyorum. Çalışmalara destek ve Koordinasyon sağlayacak olan Büyükşehir Belediyesi ve Korkuteli Belediyesine teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımları ile ilk kaynağı hep birlikte yapacağız” dedi.

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