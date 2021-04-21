Tütüncü, 4’ncü dönem yeniden AKBB Başkanı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Akdeniz Belediyeler Birliği’nin, 2021 yılı Nisan ayı olağan meclis toplantısında 4’ncü dönem yeniden AKBB başkanlığına seçildi. Meclis toplantısında, birinci ve ikinci başkan vekili, divan katip üyeleri, encümen üyeleri ve komisyon üyeleri seçimi de yapıldı.



Akdeniz Belediyeler Birliği’nin(AKBB), 2021 yılı Nisan ayı olağan meclis toplantısı Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 6. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması’nda dereceye giren belediyelerin ödüllendirildiği törenin ardından gerçekleştirilen meclis toplantısında, birlik başkanı, birinci ve ikinci başkan vekili, divan katip üyeleri, encümen üyeleri ve komisyon üyeleri seçimi yapıldı. Meclise sunulan dilekçeli öneri üzerine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yeniden AKBB Başkanlığına aday gösterildi. Oylamanın ardından Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 4’ncü dönem yeniden Akdeniz Belediyeler Birliği(AKBB) Başkanlığına seçildi. Gündemin 7. Maddesinde de birliğin 1.ve 2. Başkan vekili seçimi yapıldı. 1. Başkan Vekilliğine Döşemealtı Belediye Meclis üyesi Cevap Yanar (AK Parti), 2. Başkan Vekilliğine Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Ali Şahin (MHP), oy birliğiyle seçildi.



“Divan katibi, encümen üyeleri seçimi”

Divan Katip üyeliğine; Kepez Belediyesi Meclis Üyesi Fatma Tutan(AK Parti), Manavgat Belediyesi Meclis Üyesi Hilmi Uslu(MHP), Yedek üyeliğe; Kepez Belediyesi Meclis Üyesi Nebi Sezgin(AK Parti), Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Fatma Melike Nazifoğlu(MHP) seçildi. Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök(AK Parti), Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal(AK Parti), Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl(AK Parti), Pamuklu Belediye Başkanı Avni Örki(AK Parti), Çiçekpınar Belediye Başkanı Memiş Kaynak(MHP), Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel(MHP), Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör(MHP), encümen üyeleri listesinde yer aldı. Akdeniz Belediyeler Birliği’nin(AKBB), 2021 yılı Nisan ayı olağan meclis toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre Komisyonu, Turizm Komisyonu üyelik seçimleri de yapıldı. AKBB’nin Nisan ayı meclisi toplantısı gündemin diğer maddelerinin görüşülmesiyle devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.