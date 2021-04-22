2,5 milyon liralık vurgun yapan Kolombiyalı hırsızlar yakalandı (2)



3 KOLOMBİYALI TUTUKLANDI

Tapu müdürlüklerinden çıkan kişileri takip edip yaklaşık 2 milyon 500 bin lira çaldıkları tespit edilen Kolombiyalı J.Z.M. ve L.G.O. çifti ile A.G.O., Antalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. 3 Kolombiyalının üzerinden çıkan bir belgede, el yazısıyla ülkelerine gönderdikleri parayı tek tek not aldıkları, toplam miktarın ise 2 milyon 696 bin dolar olduğu görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-04-22 20:25:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.