Boş yolda kafa kafaya çarpıştılar: 1 ağır yaralı

Bakan Koca vaka sayısı en çok artan 5 ili açıkladı

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! Sporcular ve toplu taşıma için...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’da tam kapanmanın ilk gününde, boş yolda 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.



Antalya'da 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde yolların boş olmasına rağmen kazaların önüne geçilemedi. Serik ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Bir sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre kaza, BelekKadriye Turizm Yolu'nda meydana geldi. Saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada Ahmet Fuat Tuzcu idaresindeki 07 NTK 46 plakalı Lada marka ticari araçla karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 YS 895 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Lada marka otomobil sürücüsünün ağır yaralandığı kaza sonrası sürücü hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.