Büyükşehir’in kadın güreşçileri milli takım için ter dökecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Kadınlar Güreş Takımı’ndan milli takıma seçilen güreşçi kızlar Antalya’nın gururu oldu. Antalya’yı Türkiye ve dünyada temsil edecek kadın güreşçiler şimdiden yoğun bir çalışma temposu içine girdi.

Dünya çapında birçok başarılı güreşçi yetiştiren Antalya’da ata sporu güreş mücadelelerinde artık sadece erkekler değil kadınlar da varlığını hissettiriyor. Kadınların da bu spora merakı gün geçtikçe artıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde oluşturulan Kadınlar Güreş Takımı, Milli Takım seçmelerinde büyük bir başarıya imza attı. Yıldız Kadınlar ve Genç Kadınlar kategorilerinde derece elde ederek Milli Takıma girmeyi başaran kadın güreşçiler Antalya’yı Türkiye’de ve dünyada temsil etmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Milli Güreşçi Nur Çınar 2013 yılından beri güreş yaptığını, dünya ve Türkiye şampiyonlukları olduğunu belirterek, Başkan Böcek’in verdiği desteklerle Yıldızlar ve Gençler Türkiye Şampiyonası’nda belirli dereceler elde ettiklerini, böylece Milli Takıma katılmaya hak kazandıklarını söyledi. Cansu Deniz Saltık ise Avrupa ve Dünya Şampiyonası için Yıldız Bayanlar Kategorisinde Milli Takıma seçildiğini belirterek, iki senedir Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Güreş Kulübü adına güreştiğini söyledi.

Milli Güreşçi Ümmühan Duran da Avrupa ve Balkan Şampiyonası’na gitmeye hak kazandığını belirterek “Milli Takım kamplarına gideceğim. Bu sporu yapmak isteyen kızlara öneriyorum. Bence başlamalı ve kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmeliler” dedi.



“Balaban kadınları destekliyoruz”

Yıllarını güreşe vermiş olan ASAT Spor Başpehlivanı Turan Balaban da güreş sporunda kadınların varlığını desteklediğini belirterek, “Kadınlarımız her anlamda güçlü. Bu sporu yapabileceklerine inanıyoruz ve çok güzel başarılarda elde ediyorlar. Kadın güreş takımımız yeni bir oluşum oldu. Türkiye’de de iki yıldır dereceler elde ediyorlar. İnşallah dünya ve Avrupa’da olimpiyatlarında bizi temsil edecekler” diye konuştu.

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