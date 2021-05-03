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Maskesiz İngiliz turist polise hakaretten gözaltına alındı Maske takması konusunda kendisini uyaran polislere mukavemet gösterip hakaret etti

İHA

Maskesiz İngiliz turist polise hakaretten gözaltına alındı Maske takması konusunda kendisini uyaran polislere mukavemet gösterip hakaret etti

Antalya’da maske takması yönünde kendisini uyaran polislere itiraz edip mukavemet göstermesi nedeniyle gözaltına alınan Litvanya asıllı İngiliz erkek turist ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Muratpaşa ilçesi Kaleiçi Saat Kulesi önünde, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan yaya polis ekipleri, Litvanya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs’i maske takması konusunda uyardı. Uyarıyı dikkate almayan Solovjovs’in olumsuz hareketler sergilemesi üzerine pasaportu istendi. Bunun üzerine cep telefonu ile olan biteni kayıt altına almaya başlayan Solovjovs’in hareketlerini polis ekipleri de görüntüledi. İngiliz turistin cep telefonuyla canlı yayındaki konuşmalarını polis ekipleri kayıt altına aldı. Polis ekipleri ve İngiliz turist arasındaki konuşmalar bir süre devam etti. Polislerin kendisini köpeğe ısırttığını öne süren turist, verilen maskeyi de önce takmadı. Maskeyi daha sonra hatalı şekilde takan Dmitrijs Solovjovs polis merkezine götürüldü.
Solovjovs’in emniyetteki ifadesinin ardından herhangi bir cezai işlem uygulanmadan serbest bırakıldığı bildirildi. Öte yandan kadın ve erkek polis memurunun, mukavemet ve hakaretten dolayı İngiliz turistten şikayetçi oldukları öğrenildi.

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