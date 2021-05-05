Dizüstü bilgisayar ve ses sistemi çalan şüpheli tutuklandı

Antalya’da bir işyerinden dizüstü bilgisayar ve ses sistemi çalan şahıs, tutuklandı. Olayda çalınan dizüstü bilgisayar bulunamazken ses sistemi sahibine teslim edildi.

Olay, Manavgat’ın Aşağı Pazarcı Mahallesi’nde geçen pazartesi gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, bir işyerinden gece saatlerinde dizüstü bilgisayar ve ses sistemi çalındı. İşyeri sahibinin şikayetçi olması üzerine Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olay ile ilgili çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda hırsızlık olayını Hüseyin K.’nın gerçekleştirdiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yakalanan Hüseyin K. suçunu itiraf etti. Olayda çalınan dizüstü bilgisayar bulunamazken, ses sistemi dükkan sahibine teslim edildi.

Hırsızlık şüphelisi Hüseyin K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimi tarafından tutuklandı.

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