Kemerli turizmciler sezonun açılmasını bekliyor KETAV Başkanı Volkan Yorulmaz: “Otelimizi ne zaman açacağımızı tam olarak bilmiyoruz”

Antalya’nın turizmdeki en önemli destinasyonlarından biri olan Kemer’de kapanma sonrası hareketliliğin başlaması bekleniyor. Konu ile ilgili konuşan Kemer Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz, “Otelimizi ne zaman açacağımızı tam olarak bilmiyoruz” dedi.

Bölgedeki açık otellerin özellikle Rusya’nın aldığı karar sonrası kapanması, kapalı otellerin açılma sürelerini uzatması nedeniyle sessizlik sürerken, ülke içindeki seyahat yasakları nedeniyle iç turizmde durgunluk yaşanıyor. Bölgedeki oteller her şeye rağmen hazırlıklarına devam ediyor. Turizmde aşı uygulaması hızlı bir şekilde sürerken, güvenli turizm sertifikası sektörün önemli bir artısı olarak yer alıyor ve güvenli turizm sertifikalı tesislerin sayıları da hızla artıyor.

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Sertifika Programı'nı yerinde görmek için Rusya'dan gelecek heyeti ağırlamaya hazırlanıyor.



“Haziran ayı ile birlikte nefes alırız diye düşünüyorum”

Konu ile ilgili konuşan KETAV Başkanı Volkan Yorulmaz, “Bu iş biraz falcılığa döndü. Otelimizi ne zaman açacağımızı tam olarak bilmiyoruz. Gönül hemen açmak istiyor. Şimdilik 17 Mayıs diye bir tarih koyduk. Eğer tekrar kapanma, iç pazarda seyahatler yasak olura o zaman açmanın da anlamı yok. Çünkü diğer pazarların rakamsal olarak kimseyi doyuracağı yok. Yani bu dönem iç Pazar belirleyici olabilir. İnşallah haziran ayı gibi Ruslar da açılırsa Haziran ayı ile birlikte nefes alırız diye düşünüyorum” dedi.



“Personelimizin yüzde 80’ini aşılatmış durumdayız”

Personellerinin yüzde 80’ninin aşılandığını vurgulayan Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkanı Dinçer Sarıkaya, “Turizmde bu kapanmaların sonucunda olumlu sonuçlar alacağımızı ümit ederek, Bakanımızın da söylediği gibi 1 Haziran’da hareketleneceğimizi de ümit ederek iyi bir sezon bekliyoruz. Kapanmadan dolayı Bayram rezervasyonları çok yoğun gelemese de kapanmanın ülkemize uğurlar getirmesini diliyorum. Yüksek sezon için yatırımlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Şu anda bir öngörüde bulunmak çok zor. Tüm bu şartlara rağmen, bu sezon 2019’un yüzde 50’sini yakalasak bize yeter diye düşünüyorum. Bu arada turizmi aşılama projesi de son derece başarılı bir şekilde devam ediyor. Neredeyse personelimizin yüzde 80’ini aşılatmış durumdayız. Bu da sezonda gelecek olan misafirlerimizin son derece güvenli bir şekilde rezervasyonlarını yapmalarını sağlayacak. Bu başarıdır diye düşünüyorum. Gerçekten turizm çalışanı döviz girdisi sağlayacak en önemli sektörün temsilcileri olarak güvenli bir şekilde sezona girmemiz tüm dünyada başarılı bir şekilde uyguladığımızda gösterecek” diye konuştu.



“Otellerin doluluklarının nasıl olacağı da soru işareti”

Sezona hazırlanmış olduklarını söyleyen KETOB Başkan Yardımcısı Şinasi Gürocak, “Biz 2021 sezonuna hazırlanmıştık ve hazırdık. Malum gelişmelerden dolayı 26 Nisan’da açmayı planladığımız otelimizin açılışını 27 Mayıs olarak tarihimizi değiştirdik. Bölgede her otelin şu an açılması ne kadar doğru, ne kadar gelen yolcunun otellere yayılması, otellerin doluluklarının nasıl olacağı da soru işareti. Bunun için açık oteller belirli bir doluluk alıyorlar. Mayıs’ın sonu 26 Nisan itibarı ile rezervasyonlarımızı almaya başladık” şeklinde konuştu.

